Θες να αλλάξεις αυτοκίνητο; Το νέο Mazda CX-5 καταργεί τα φυσικά κουμπιά, υιοθετεί τεράστια οθόνη και AI χειρισμούς - Φωτογραφίες

Στόχος της Mazda, όπως τονίζει ο Valbuena, ήταν ο εξορθολογισμός της τεχνολογίας ώστε να παραμένει εύχρηστη, χωρίς να αποσπά την προσοχή του οδηγού. Γι’ αυτό και το νέο σύστημα Mazda Connect σχεδιάστηκε με γνώριμη, τύπου smartphone λογική, έπειτα από εκτενή έρευνα και δοκιμές, και έτσι έχουν αφαιρεθεί κάθε λογής φυσικά κουμπιά και διακόπτες.

Η μεγαλύτερη εξέλιξη εντοπίζεται στην ενσωμάτωση των υπηρεσιών της Google. Έτσι, εφαρμογές όπως το Google Maps είναι πλέον απευθείας διαθέσιμες στην οθόνη του αυτοκινήτου, ενώ βασικές λειτουργίες όπως ο κλιματισμός και η ένταση του ήχου είναι πάντα ορατές στο κάτω μέρος του μενού για άμεση πρόσβαση.

Η νέα γενιά του CX-5 διατίθεται με οθόνη 12,9 ιντσών ή για πρώτη φορά στη Mazda, με τη μεγαλύτερη 15,6 ιντσών, προσφέροντας πλήρη υποστήριξη φωνητικών εντολών μέσω Google Assistant. Παράλληλα, τα ανανεωμένα χειριστήρια στο τιμόνι επιτρέπουν στον οδηγό να αλληλεπιδρά με το σύστημα χωρίς να πάρει τα χέρια από αυτό.



Για όσους εξακολουθούν να προτιμούν την προβολή του smartphone τους, το νέο CX-5 διατηρεί ως στάνταρ τη συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto.

Πηγή: autoblog.gr