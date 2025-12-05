Η νέα ακατανόητη τάση: Νεαρές γυναίκες εγκαταλείπουν τα κλαμπ για... να δουν αεροπλάνα - Δείτε βίντεο

Μέχρι πρόσφατα, το plane spotting, δηλαδή η παρατήρηση και καταγραφή αεροπλάνων, κυρίως σε αεροδρόμια ή κοντά σε διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης, θεωρούταν ένα αρκετά «ιδιαίτερο» χόμπι. Άνθρωποι με φωτογραφικές μηχανές δίπλα στους διαδρόμους απογείωσης παρακολουθούν για ώρες κάθε πτήση.

Σήμερα όμως, το σκηνικό έχει αλλάξει εντελώς. Η νέα γενιά νεαρών γυναικών της Gen Z, μετατρέπει το plane spotting σε καθημερινή τάση, γεμίζοντας το TikTok με απογειώσεις, προσγειώσεις, outfits και στιγμές από τα αεροδρόμια. Για μια γενιά που συχνά αποφεύγει το κλασικό night life και το πολύ αλκοόλ, αυτή η δραστηριότητα έχει γίνει ένας χαλαρός και ασφαλής τρόπος εξόδου, αλλά και κοινωνικοποίησης.

Η γυναίκα που «απογείωσε» το trend του plane spotting

Στο επίκεντρο βρίσκεται η 27χρονη Glo Amponsem από το Hertfordshire, ιδρύτρια του πρώτου γυναικείου Plane Spotting Club στη Βρετανία. Η Glo ανεβάζει βίντεο από αεροδρόμια, οργανώνει συναντήσεις και μοιράζεται μέχρι και ειδική «ρουτίνα μακιγιάζ για plane spotting», ώστε, όπως λέει, να είναι έτοιμη για selfies δίπλα στις απογειώσεις.

Το club αριθμεί πλέον πάνω από 300 μέλη, ενώ ένα από τα πρώτα events στο Terminal 5 του Heathrow συγκέντρωσε πάνω από 200.000 προβολές στο TikTok.

Την τάση ακολουθούν ολοένα και περισσότερες δημιουργοί περιεχομένου. Η Lucy Ann (@lucyannskates) έγινε viral όταν πόζαρε με rollerskates την ώρα που αεροπλάνο περνούσε από πάνω της στο Λανθαρότε, ενώ η Grace Bethany (@thatplanegirlgrace) αποκαλεί το plane spotting τη δική της θεραπεία.

Η Grace έχει εργαστεί σε εταιρείες όπως η Boeing και η Rolls Royce και πλέον βοηθά αγχωμένους επιβάτες μέσα από το «The Aviation Edit», όπου εξηγεί με απλό τρόπο όσα πρέπει να ξέρει κάποιος πριν μπει σε ένα αεροπλάνο.

Χαλάρωση, ενθουσιασμός και… FlightRadar24

Πολλές από τις λάτρεις του plane spotting δεν περιορίζονται στα αεροδρόμια, αφού παρακολουθούν πτήσεις και από το κινητό τους μέσω της εφαρμογής FlightRadar24. Η ίδια η Glo λέει πως πάνω από το 70% του χρόνου που περνά στο κινητό το αφιερώνει εκεί.

Άλλες, όπως η Nella Gugliersi, περιγράφουν πως το χόμπι τις βοήθησε να βρουν ηρεμία σε δύσκολες στιγμές. Μετά από κρίση πανικού στη Σαντορίνη, έβρισκε παρηγοριά στο να παρακολουθεί αεροπλάνα να προσγειώνονται.

Η αγάπη για τις πτήσεις έχει φτάσει ακόμα και σε… αποφάσεις ζωής. Η Romilly Jane αποκάλυψε πως ψάχνει σπίτι κάτω από αεροδιάδρομο για να βλέπει καθημερινά αεροπλάνα.

Από hobby… σε επάγγελμα; Μπορεί το plane spotting να κάνεις τις γυναίκες να αγαπήσουν την αεροπορία;

Το trend θεωρείται πως μπορεί να φέρει θετικές αλλαγές και στον χώρο της αεροπορίας, όπου οι γυναίκες παραμένουν μειοψηφία σε αυτό. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους: μόλις το 6,5% των πιλότων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι γυναίκες.

Πολλές creators πιστεύουν ότι η νέα αυτή μόδα μπορεί να εμπνεύσει περισσότερα κορίτσια να κυνηγήσουν επαγγελματικά καριέρες στα αεροπλάνα, είτε ως πιλότοι είτε σε άλλους ρόλους.

Η Glo, μάλιστα, λέει ανοιχτά ότι προσπαθεί να μετατρέψει το πάθος της σε καριέρα, συνεχίζοντας να γεμίζει το TikTok με βίντεο από το Heathrow και το London City Airport.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr