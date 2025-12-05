Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΗ νέα ακατανόητη τάση: Νεαρές γυναίκες εγκαταλείπουν τα κλαμπ για... να δουν αεροπλάνα - Δείτε βίντεο
LIKE ONLINE

Η νέα ακατανόητη τάση: Νεαρές γυναίκες εγκαταλείπουν τα κλαμπ για... να δουν αεροπλάνα - Δείτε βίντεο

 05.12.2025 - 20:32
Η νέα ακατανόητη τάση: Νεαρές γυναίκες εγκαταλείπουν τα κλαμπ για... να δουν αεροπλάνα - Δείτε βίντεο

Η Gen Z κάνει μόδα το plane spotting, με εκατοντάδες γυναίκες να γεμίζουν το TikTok με προετοιμασίες και εντυπωσιακά βίντεο από αεροπλάνα που απογειώνονται κυριολεκτικά δίπλα τους.

Μέχρι πρόσφατα, το plane spotting, δηλαδή η παρατήρηση και καταγραφή αεροπλάνων, κυρίως σε αεροδρόμια ή κοντά σε διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης, θεωρούταν ένα αρκετά «ιδιαίτερο» χόμπι. Άνθρωποι με φωτογραφικές μηχανές δίπλα στους διαδρόμους απογείωσης παρακολουθούν για ώρες κάθε πτήση.

Σήμερα όμως, το σκηνικό έχει αλλάξει εντελώς. Η νέα γενιά νεαρών γυναικών της Gen Z, μετατρέπει το plane spotting σε καθημερινή τάση, γεμίζοντας το TikTok με απογειώσεις, προσγειώσεις, outfits και στιγμές από τα αεροδρόμια. Για μια γενιά που συχνά αποφεύγει το κλασικό night life και το πολύ αλκοόλ, αυτή η δραστηριότητα έχει γίνει ένας χαλαρός και ασφαλής τρόπος εξόδου, αλλά και κοινωνικοποίησης.

Η γυναίκα που «απογείωσε» το trend του plane spotting

Στο επίκεντρο βρίσκεται η 27χρονη Glo Amponsem από το Hertfordshire, ιδρύτρια του πρώτου γυναικείου Plane Spotting Club στη Βρετανία. Η Glo ανεβάζει βίντεο από αεροδρόμια, οργανώνει συναντήσεις και μοιράζεται μέχρι και ειδική «ρουτίνα μακιγιάζ για plane spotting», ώστε, όπως λέει, να είναι έτοιμη για selfies δίπλα στις απογειώσεις.

Το club αριθμεί πλέον πάνω από 300 μέλη, ενώ ένα από τα πρώτα events στο Terminal 5 του Heathrow συγκέντρωσε πάνω από 200.000 προβολές στο TikTok.

Την τάση ακολουθούν ολοένα και περισσότερες δημιουργοί περιεχομένου. Η Lucy Ann (@lucyannskates) έγινε viral όταν πόζαρε με rollerskates την ώρα που αεροπλάνο περνούσε από πάνω της στο Λανθαρότε, ενώ η Grace Bethany (@thatplanegirlgrace) αποκαλεί το plane spotting τη δική της θεραπεία.

Η Grace έχει εργαστεί σε εταιρείες όπως η Boeing και η Rolls Royce και πλέον βοηθά αγχωμένους επιβάτες μέσα από το «The Aviation Edit», όπου εξηγεί με απλό τρόπο όσα πρέπει να ξέρει κάποιος πριν μπει σε ένα αεροπλάνο.

Χαλάρωση, ενθουσιασμός και… FlightRadar24

Πολλές από τις λάτρεις του plane spotting δεν περιορίζονται στα αεροδρόμια, αφού παρακολουθούν πτήσεις και από το κινητό τους μέσω της εφαρμογής FlightRadar24. Η ίδια η Glo λέει πως πάνω από το 70% του χρόνου που περνά στο κινητό το αφιερώνει εκεί.

Άλλες, όπως η Nella Gugliersi, περιγράφουν πως το χόμπι τις βοήθησε να βρουν ηρεμία σε δύσκολες στιγμές. Μετά από κρίση πανικού στη Σαντορίνη, έβρισκε παρηγοριά στο να παρακολουθεί αεροπλάνα να προσγειώνονται.

Η αγάπη για τις πτήσεις έχει φτάσει ακόμα και σε… αποφάσεις ζωής. Η Romilly Jane αποκάλυψε πως ψάχνει σπίτι κάτω από αεροδιάδρομο για να βλέπει καθημερινά αεροπλάνα.

Από hobby… σε επάγγελμα; Μπορεί το plane spotting να κάνεις τις γυναίκες να αγαπήσουν την αεροπορία;

Το trend θεωρείται πως μπορεί να φέρει θετικές αλλαγές και στον χώρο της αεροπορίας, όπου οι γυναίκες παραμένουν μειοψηφία σε αυτό. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους: μόλις το 6,5% των πιλότων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι γυναίκες.

Πολλές creators πιστεύουν ότι η νέα αυτή μόδα μπορεί να εμπνεύσει περισσότερα κορίτσια να κυνηγήσουν επαγγελματικά καριέρες στα αεροπλάνα, είτε ως πιλότοι είτε σε άλλους ρόλους.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες
Θλίψη στην Ανόρθωση: Έφυγε από την ζωή ο 35χρονος Αντρέας Χριστοφόρου
Ξυλοδαρμός μαθητή: Με τραύμα στο κεφάλι από πέτρα που έριξε 15χρονη - Απειλές από τον πατέρα της
Συγκλονιστικό βίντεο: 19χρονος στην Κύπρο ζει μόνος σε λυόμενο στο βουνό χωρίς ρεύμα και νερό - Κάθε μέρα κουβαλά στους ώμους μπουκάλες για να πλυθεί
«Έφυγε» νωρίς η Ειρήνη Κότροφου: Ήταν μόλις 36 ετών - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας - Πότε θα γίνει η κηδεία
Γεννητούρια για Κύπρια ηθοποιό – Οι πρώτες τρυφερές στιγμές με το νεογέννητο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

 05.12.2025 - 20:21
Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε όπως προβεί στις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των μελών της κυβέρνησης:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

  •  05.12.2025 - 17:17
Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  05.12.2025 - 20:21
Ανασχηματισμός με πολιτικό μήνυμα και ανατροπές - Οι αποχωρήσεις, οι επιστροφές και οι ισορροπίες Χριστοδουλίδη

Ανασχηματισμός με πολιτικό μήνυμα και ανατροπές - Οι αποχωρήσεις, οι επιστροφές και οι ισορροπίες Χριστοδουλίδη

  •  05.12.2025 - 17:59
Γιώργος Πενηνταέξ στο «Τ»: «Θα βοηθήσω τους απλούς ανθρώπους - Αιφνιδιαστική η χρονική στιγμή του ανασχηματισμού»

Γιώργος Πενηνταέξ στο «Τ»: «Θα βοηθήσω τους απλούς ανθρώπους - Αιφνιδιαστική η χρονική στιγμή του ανασχηματισμού»

  •  05.12.2025 - 19:53
Σαν έτοιμος από καιρό…ο Μαρίνος

Σαν έτοιμος από καιρό…ο Μαρίνος

  •  05.12.2025 - 18:34
Ξυλοδαρμός μαθητή: Με τραύμα στο κεφάλι από πέτρα που έριξε 15χρονη - Απειλές από τον πατέρα της

Ξυλοδαρμός μαθητή: Με τραύμα στο κεφάλι από πέτρα που έριξε 15χρονη - Απειλές από τον πατέρα της

  •  05.12.2025 - 17:33
Νέα απάτη με κρυπτονομίσματα: Εμπιστεύτηκε άγνωστο και επένδυσε πέραν των 26 χιλιάδων ευρώ - Πώς τον ξεγέλασε

Νέα απάτη με κρυπτονομίσματα: Εμπιστεύτηκε άγνωστο και επένδυσε πέραν των 26 χιλιάδων ευρώ - Πώς τον ξεγέλασε

  •  05.12.2025 - 18:51
Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros για 82,7 δισ. δολάρια - Mega deal στην ψυχαγωγία και το streaming

Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros για 82,7 δισ. δολάρια - Mega deal στην ψυχαγωγία και το streaming

  •  05.12.2025 - 14:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα