Νικόλας για ανασχηματισμό: Επιθυμία για συνεργασία με νέα μέλη Υπουργικού
Νικόλας για ανασχηματισμό: Επιθυμία για συνεργασία με νέα μέλη Υπουργικού

 05.12.2025 - 20:15
Καλή επιτυχία στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν ευχήθηκε στις νέες και στους νέους Υπουργούς ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία για συνεργασία με τους νέους και νέες Υπουργούς.

Ο κ. Παπαδόπουλος σε δηλώσεις του το βράδυ της Παρασκευής, στο πλαίσιο εκδήλωσης, στην Πάφο, ευχαρίστησε τους Υπουργούς που αποχωρούν για το πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε, έργο που έχουν επιτύχει αυτά τα χρόνια, προσθέτοντας πως «είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος».

Εξέφρασε επίσης την επιθυμία να συνεργαστεί με τους νέους και τις νέες Υπουργούς, γιατί πιστεύουμε, όπως είπε, ότι η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος θα πάρει την χώρα μπροστά.

Όσον αφρά την εκδήλωση με θέμα «Το έργο και η συνεισφορά του ΔΗΚΟ στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση», στην αίθουσα της ΣΕΚ Πάφου, ο κ.  Παπαδόπουλος ανέφερε πως η παιδεία βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του Δημοκρατικού Κόμματος και για αυτό, δήλωσε «ιδιαίτερα υπερήφανος» γιατί οι συναγωνιστές του βουλευτές, Παύλος Μυλωνάς, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και ο Χρύσανθος Σαββίδης, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας έχουν επιτελέσει ένα «πάρα πολύ σημαντικό έργο» έχουν προωθήσει μεταρρυθμίσεις σημαντικές για τον χώρο της παιδείας και έχουν περάσει νομοσχέδια που για πολλά χρόνια έμεναν στα συρτάρια.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην εργασία που έγινε από τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Πέτυχαν, όπως είπε, ισορροπίες, συμβιβασμούς και - μέσα από το έργο τους - την αναβάθμιση του επιπέδου της εκπαίδευσης στον τόπο.

Κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Παύλος Μυλωνάς και ο Χρύσανθος Σαββίδης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγιναν βραβεύσεις στους προέδρους ΔΗΚΙ, ΟΛΤΕΚ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ Πάφου και στους αθλητές και τις αθλήτριες του ΓΣ Κόροιβος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

