ΕΔΕΚ: Δυσαρέσκεια για τον ανασχηματισμό Χριστοδουλίδη - Συνέρχεται το πολιτικό γραφείο την Κυριακή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΔΕΚ: Δυσαρέσκεια για τον ανασχηματισμό Χριστοδουλίδη - Συνέρχεται το πολιτικό γραφείο την Κυριακή

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 05.12.2025 - 20:40
ΕΔΕΚ: Δυσαρέσκεια για τον ανασχηματισμό Χριστοδουλίδη - Συνέρχεται το πολιτικό γραφείο την Κυριακή

Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στην ΕΔΕΚ μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ο Πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασίου, ενημερώθηκε για τις αποφάσεις μόλις στις 17:00, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στα στελέχη του κόμματος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

Παρά τις δεσμεύσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι η ΕΔΕΚ θα ενισχυθεί μέσω του ανασχηματισμού, κανένα νέο στέλεχος του κόμματος δεν διορίστηκε. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται πλήγμα για την ΕΔΕΚ, η οποία είχε μεγάλες προσδοκίες να ενισχυθεί πολιτικά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ:

Ανασχηματισμός με πολιτικό μήνυμα και ανατροπές - Οι αποχωρήσεις, οι επιστροφές και οι ισορροπίες Χριστοδουλίδη

Γιώργος Πενηνταέξ στο «Τ»: «Θα βοηθήσω τους απλούς ανθρώπους - Αιφνιδιαστική η χρονική στιγμή του ανασχηματισμού»

Σε απάντηση, ο Νίκος Αναστασίου έχει συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ για την ερχόμενη Κυριακή, προκειμένου να καθοριστεί η στάση του κόμματος, απέναντι στις πρόσφατες εξελίξεις, με όλα τα ενδεχόμενα, να είναι ανοιχτά.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε έναν ανασχηματισμό που, παρά τον χαρακτηρισμό «μίνι», φέρει έντονη πολιτική φόρτιση και στρατηγική στόχευση.

