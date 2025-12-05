ΕΔΕΚ: Δυσαρέσκεια για τον ανασχηματισμό Χριστοδουλίδη - Συνέρχεται το πολιτικό γραφείο την Κυριακή

Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στην ΕΔΕΚ μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ο Πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασίου, ενημερώθηκε για τις αποφάσεις μόλις στις 17:00, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στα στελέχη του κόμματος.

Παρά τις δεσμεύσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι η ΕΔΕΚ θα ενισχυθεί μέσω του ανασχηματισμού, κανένα νέο στέλεχος του κόμματος δεν διορίστηκε. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται πλήγμα για την ΕΔΕΚ, η οποία είχε μεγάλες προσδοκίες να ενισχυθεί πολιτικά.

Σε απάντηση, ο Νίκος Αναστασίου έχει συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ για την ερχόμενη Κυριακή, προκειμένου να καθοριστεί η στάση του κόμματος, απέναντι στις πρόσφατες εξελίξεις, με όλα τα ενδεχόμενα, να είναι ανοιχτά.