Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤρίζει τα δόντια του ο Byron: «Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές της Κύπρου - Δείτε βίντεο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τρίζει τα δόντια του ο Byron: «Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές της Κύπρου - Δείτε βίντεο

 05.12.2025 - 21:34
Τρίζει τα δόντια του ο Byron: «Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές της Κύπρου - Δείτε βίντεο

Βροχές εκδηλώνονται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, με τα έντονα φαινόμενα να κάνουν σιγά σιγά την εμφάνιση τους στα ορεινά του Τροόδους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Διακοπή ρεύματος σε διάφορες περιοχές παγκύπρια λόγω της κακοκαιρίας - Η εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς

Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται εκδηλώνονται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, τα οποία φέρνει μαζί της η κακοκαιρία με την ονομασία «Byron».

Συγκεκριμένα, όπως φανερώνουν βίντεο που δημοσιεύθηκαν στην σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» διαπιστώνεται ότι άνοιξαν οι ουρανοί στην περιοχή της Χλώρακας στην Πάφο.

Υπενθυμίζεται ότι, σε ισχύ τέθηκε από τις 5:00 το απόγευμα η Κίτρινη Προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Η ένταση της βροχής τοπικά θα κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.

Δείτε βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες
Θλίψη στην Ανόρθωση: Έφυγε από την ζωή ο 35χρονος Αντρέας Χριστοφόρου
Ξυλοδαρμός μαθητή: Με τραύμα στο κεφάλι από πέτρα που έριξε 15χρονη - Απειλές από τον πατέρα της
Συγκλονιστικό βίντεο: 19χρονος στην Κύπρο ζει μόνος σε λυόμενο στο βουνό χωρίς ρεύμα και νερό - Κάθε μέρα κουβαλά στους ώμους μπουκάλες για να πλυθεί
«Έφυγε» νωρίς η Ειρήνη Κότροφου: Ήταν μόλις 36 ετών - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας - Πότε θα γίνει η κηδεία
Γεννητούρια για Κύπρια ηθοποιό – Οι πρώτες τρυφερές στιγμές με το νεογέννητο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έρχονται ματσάρες: Αυτοί είναι οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026!

 05.12.2025 - 21:14
Επόμενο άρθρο

Διακοπή ρεύματος σε διάφορες περιοχές παγκύπρια λόγω της κακοκαιρίας - Η εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς

 05.12.2025 - 21:51
Ανασχηματισμός με πολιτικό μήνυμα και ανατροπές - Οι αποχωρήσεις, οι επιστροφές και οι ισορροπίες Χριστοδουλίδη

Ανασχηματισμός με πολιτικό μήνυμα και ανατροπές - Οι αποχωρήσεις, οι επιστροφές και οι ισορροπίες Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε έναν ανασχηματισμό που, παρά τον χαρακτηρισμό «μίνι», φέρει έντονη πολιτική φόρτιση και στρατηγική στόχευση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός με πολιτικό μήνυμα και ανατροπές - Οι αποχωρήσεις, οι επιστροφές και οι ισορροπίες Χριστοδουλίδη

Ανασχηματισμός με πολιτικό μήνυμα και ανατροπές - Οι αποχωρήσεις, οι επιστροφές και οι ισορροπίες Χριστοδουλίδη

  •  05.12.2025 - 17:59
Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  05.12.2025 - 20:21
VIDEO: Γκάφα ολκής από Ολγκίν μετά τη συνάντηση με Ερχιουρμάν - Αποκάλεσε τα κατεχόμενα «Turkish Cyprus side»

VIDEO: Γκάφα ολκής από Ολγκίν μετά τη συνάντηση με Ερχιουρμάν - Αποκάλεσε τα κατεχόμενα «Turkish Cyprus side»

  •  05.12.2025 - 21:01
Γιώργος Πενηνταέξ στο «Τ»: «Θα βοηθήσω τους απλούς ανθρώπους - Αιφνιδιαστική η χρονική στιγμή του ανασχηματισμού»

Γιώργος Πενηνταέξ στο «Τ»: «Θα βοηθήσω τους απλούς ανθρώπους - Αιφνιδιαστική η χρονική στιγμή του ανασχηματισμού»

  •  05.12.2025 - 19:53
ΕΔΕΚ: Δυσαρέσκεια για τον ανασχηματισμό Χριστοδουλίδη - Συνέρχεται το πολιτικό γραφείο την Κυριακή

ΕΔΕΚ: Δυσαρέσκεια για τον ανασχηματισμό Χριστοδουλίδη - Συνέρχεται το πολιτικό γραφείο την Κυριακή

  •  05.12.2025 - 20:40
Ξυλοδαρμός μαθητή: Με τραύμα στο κεφάλι από πέτρα που έριξε 15χρονη - Απειλές από τον πατέρα της

Ξυλοδαρμός μαθητή: Με τραύμα στο κεφάλι από πέτρα που έριξε 15χρονη - Απειλές από τον πατέρα της

  •  05.12.2025 - 17:33
Νέα απάτη με κρυπτονομίσματα: Εμπιστεύτηκε άγνωστο και επένδυσε πέραν των 26 χιλιάδων ευρώ - Πώς τον ξεγέλασε

Νέα απάτη με κρυπτονομίσματα: Εμπιστεύτηκε άγνωστο και επένδυσε πέραν των 26 χιλιάδων ευρώ - Πώς τον ξεγέλασε

  •  05.12.2025 - 18:51
Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros για 82,7 δισ. δολάρια - Mega deal στην ψυχαγωγία και το streaming

Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros για 82,7 δισ. δολάρια - Mega deal στην ψυχαγωγία και το streaming

  •  05.12.2025 - 14:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα