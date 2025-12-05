Τρίζει τα δόντια του ο Byron: «Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές της Κύπρου - Δείτε βίντεο

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Διακοπή ρεύματος σε διάφορες περιοχές παγκύπρια λόγω της κακοκαιρίας - Η εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς
Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται εκδηλώνονται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, τα οποία φέρνει μαζί της η κακοκαιρία με την ονομασία «Byron».
Συγκεκριμένα, όπως φανερώνουν βίντεο που δημοσιεύθηκαν στην σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» διαπιστώνεται ότι άνοιξαν οι ουρανοί στην περιοχή της Χλώρακας στην Πάφο.
Υπενθυμίζεται ότι, σε ισχύ τέθηκε από τις 5:00 το απόγευμα η Κίτρινη Προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Η ένταση της βροχής τοπικά θα κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.
Δείτε βίντεο: