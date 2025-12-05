Τρίζει τα δόντια του ο Byron: «Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές της Κύπρου - Δείτε βίντεο

Συγκεκριμένα, όπως φανερώνουν βίντεο που δημοσιεύθηκαν στην σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» διαπιστώνεται ότι άνοιξαν οι ουρανοί στην περιοχή της Χλώρακας στην Πάφο.

Υπενθυμίζεται ότι, σε ισχύ τέθηκε από τις 5:00 το απόγευμα η Κίτρινη Προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Η ένταση της βροχής τοπικά θα κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.

Δείτε βίντεο: