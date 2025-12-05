Γιώργος Πενηνταέξ στο «Τ»: «Θα βοηθήσω τους απλούς ανθρώπους - Αιφνιδιαστική η χρονική στιγμή του ανασχηματισμού»

Μετά τον διορισμό του κ. Μουσιούττα, τη θέση του στη Βουλή με τη ΔΗΠΑ αναλαμβάνει ο Γιώργος Πενηνταέξ, ο οποίος κατήλθε ως υποψήφιος με το κόμμα στις Βουλευτικές Εκλογές του 2021.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ανέφερε πως, επειδή ακουγόταν ότι ο Πρόεδρος θα προβεί σε ανασχηματισμό καθώς και το όνομα του Μαρίνου Μουσιούττα για υπουργοποίηση, γνώριζε πως εάν αυτό γινόταν πράξη τότε θα έπαιρνε την θέση του στη Βουλή, καθώς ήταν πρώτος επιλαχών.

Ο κ. Πενηνταέξ πρόσθεσε ότι, δεν περίμενε να γίνει ο ανασχηματισμός σήμερα, σημειώνοντας πως η χρονική στιγμή της απόφασης του Προέδρου ήταν αιφνιδιαστική.

Παράλληλα ανέφερε πως, «θα κάνω ότι μπορώ, έστω και τον ελάχιστο χρόνο που απομένει μέχρι τις Βουλευτικές Εκλογες, να βοηθήσω όσο μπορώ τους απλούς ανθρώπους που ήταν πάντα η αγνή μου φιλοδοξία με θέματα κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, παιδείας, εργασία, όλα αυτά που απασχολούν περισσότερο τον απλό άνθρωπο».

Ερωτηθείς αν θα ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο της ΔΗ.ΠΑ. ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, ο κ. Πενηνταέξ απάντησε πως, «δεν έχουμε προχωρήσει σε οποιεσδήποτε διεργασίες και αναμένεται εντός των ημερών», κατέληξε.

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο νέος Βουλευτής της ΔΗΠΑ, διατέλεσε Διευθυντής του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και ΓΓ της Συμμαχίας των Πρακτορείων Ειδήσεων της Μεσογείου.

Είναι Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» και ΓΓ του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος.

Σπούδασε Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Middlesex. Εργάστηκε στην εφημερίδα Cyprus Mail, στο ΡΙΚ και σε διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.