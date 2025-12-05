Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΓιώργος Πενηνταέξ στο «Τ»: «Θα βοηθήσω τους απλούς ανθρώπους - Αιφνιδιαστική η χρονική στιγμή του ανασχηματισμού»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Πενηνταέξ στο «Τ»: «Θα βοηθήσω τους απλούς ανθρώπους - Αιφνιδιαστική η χρονική στιγμή του ανασχηματισμού»

ΑΒΡΑΑΜ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 05.12.2025 - 19:53
Γιώργος Πενηνταέξ στο «Τ»: «Θα βοηθήσω τους απλούς ανθρώπους - Αιφνιδιαστική η χρονική στιγμή του ανασχηματισμού»

Στη θέση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίστηκε σήμερα Παρασκευή ο Μαρίνος Μουσιούττας, με αποτέλεσμα η έδρα που κατέχει στην βουλή να περνά στον πρώτο επιλαχών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΔΗΠΑ για ανασχηματισμό: Ιδιαίτερη αναφορά στον Μαρίνο Μουσιούττα - «Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα»

Μετά τον διορισμό του κ. Μουσιούττα, τη θέση του στη Βουλή με τη ΔΗΠΑ αναλαμβάνει ο Γιώργος Πενηνταέξ, ο οποίος κατήλθε ως υποψήφιος με το κόμμα στις Βουλευτικές Εκλογές του 2021.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ανασχηματισμός με πολιτικό μήνυμα και ανατροπές - Οι αποχωρήσεις, οι επιστροφές και οι ισορροπίες Χριστοδουλίδη

Μιλώντας στο ThemaOnline, ανέφερε πως, επειδή ακουγόταν ότι ο Πρόεδρος θα προβεί σε ανασχηματισμό καθώς και το όνομα του Μαρίνου Μουσιούττα για υπουργοποίηση, γνώριζε πως εάν αυτό γινόταν πράξη τότε θα έπαιρνε την θέση του στη Βουλή, καθώς ήταν πρώτος επιλαχών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

Ο κ. Πενηνταέξ πρόσθεσε ότι, δεν περίμενε να γίνει ο ανασχηματισμός σήμερα, σημειώνοντας πως η χρονική στιγμή της απόφασης του Προέδρου ήταν αιφνιδιαστική.

Παράλληλα ανέφερε πως, «θα κάνω ότι μπορώ, έστω και τον ελάχιστο χρόνο που απομένει μέχρι τις Βουλευτικές Εκλογες, να βοηθήσω όσο μπορώ τους απλούς ανθρώπους που ήταν πάντα η αγνή μου φιλοδοξία με θέματα κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, παιδείας, εργασία, όλα αυτά που απασχολούν περισσότερο τον απλό άνθρωπο».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σαν έτοιμος από καιρό…ο Μαρίνος

Ερωτηθείς αν θα ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο της ΔΗ.ΠΑ. ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, ο κ. Πενηνταέξ απάντησε πως, «δεν έχουμε προχωρήσει σε οποιεσδήποτε διεργασίες και αναμένεται εντός των ημερών», κατέληξε.

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο νέος Βουλευτής της ΔΗΠΑ, διατέλεσε Διευθυντής του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και ΓΓ της Συμμαχίας των Πρακτορείων Ειδήσεων της Μεσογείου.

Είναι Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» και ΓΓ του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος.

Σπούδασε Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Middlesex. Εργάστηκε στην εφημερίδα Cyprus Mail, στο ΡΙΚ και σε διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

Είναι παντρεμένος με την πρωταθλήτρια Κύπρου και Ελλάδας στο στίβο Έφη Μούζουρου, Προϊστάμενη του Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους» στον (ΚΟΑ) και έχουν δύο παιδιά.

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες
Θλίψη στην Ανόρθωση: Έφυγε από την ζωή ο 35χρονος Αντρέας Χριστοφόρου
Ξυλοδαρμός μαθητή: Με τραύμα στο κεφάλι από πέτρα που έριξε 15χρονη - Απειλές από τον πατέρα της
Συγκλονιστικό βίντεο: 19χρονος στην Κύπρο ζει μόνος σε λυόμενο στο βουνό χωρίς ρεύμα και νερό - Κάθε μέρα κουβαλά στους ώμους μπουκάλες για να πλυθεί
«Έφυγε» νωρίς η Ειρήνη Κότροφου: Ήταν μόλις 36 ετών - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας - Πότε θα γίνει η κηδεία
Γεννητούρια για Κύπρια ηθοποιό – Οι πρώτες τρυφερές στιγμές με το νεογέννητο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οι συστάσεις της Πολιτικής Άμυνας ενόψει της BYRON

 05.12.2025 - 19:30
Επόμενο άρθρο

Νικόλας για ανασχηματισμό: Επιθυμία για συνεργασία με νέα μέλη Υπουργικού

 05.12.2025 - 20:15
Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε όπως προβεί στις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των μελών της κυβέρνησης:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

  •  05.12.2025 - 17:17
Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  05.12.2025 - 20:21
Ανασχηματισμός με πολιτικό μήνυμα και ανατροπές - Οι αποχωρήσεις, οι επιστροφές και οι ισορροπίες Χριστοδουλίδη

Ανασχηματισμός με πολιτικό μήνυμα και ανατροπές - Οι αποχωρήσεις, οι επιστροφές και οι ισορροπίες Χριστοδουλίδη

  •  05.12.2025 - 17:59
Γιώργος Πενηνταέξ στο «Τ»: «Θα βοηθήσω τους απλούς ανθρώπους - Αιφνιδιαστική η χρονική στιγμή του ανασχηματισμού»

Γιώργος Πενηνταέξ στο «Τ»: «Θα βοηθήσω τους απλούς ανθρώπους - Αιφνιδιαστική η χρονική στιγμή του ανασχηματισμού»

  •  05.12.2025 - 19:53
Σαν έτοιμος από καιρό…ο Μαρίνος

Σαν έτοιμος από καιρό…ο Μαρίνος

  •  05.12.2025 - 18:34
Ξυλοδαρμός μαθητή: Με τραύμα στο κεφάλι από πέτρα που έριξε 15χρονη - Απειλές από τον πατέρα της

Ξυλοδαρμός μαθητή: Με τραύμα στο κεφάλι από πέτρα που έριξε 15χρονη - Απειλές από τον πατέρα της

  •  05.12.2025 - 17:33
Νέα απάτη με κρυπτονομίσματα: Εμπιστεύτηκε άγνωστο και επένδυσε πέραν των 26 χιλιάδων ευρώ - Πώς τον ξεγέλασε

Νέα απάτη με κρυπτονομίσματα: Εμπιστεύτηκε άγνωστο και επένδυσε πέραν των 26 χιλιάδων ευρώ - Πώς τον ξεγέλασε

  •  05.12.2025 - 18:51
Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros για 82,7 δισ. δολάρια - Mega deal στην ψυχαγωγία και το streaming

Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros για 82,7 δισ. δολάρια - Mega deal στην ψυχαγωγία και το streaming

  •  05.12.2025 - 14:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα