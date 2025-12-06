Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΜαίρη Συνατσάκη και Ίαν Στρατής: Το βίντεο που δημοσίευσαν για τα γενέθλια της κόρης τους
LIFESTYLE

Μαίρη Συνατσάκη και Ίαν Στρατής: Το βίντεο που δημοσίευσαν για τα γενέθλια της κόρης τους

 06.12.2025 - 12:49
Μαίρη Συνατσάκη και Ίαν Στρατής: Το βίντεο που δημοσίευσαν για τα γενέθλια της κόρης τους

Η κόρη της Μαίρης Συνατσάκη και του Ίαν Στρατή έγινε τριών ετών και το ζευγάρι έκανε μια ανάρτηση στα social media με αφορμή την ξεχωριστή μέρα.

Διαβάστε περισσότερα στο LifeNewscy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καύσιμα: Αυξήσεις στις τιμές πριν τις γιορτές - Πού κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια
Όταν περνάμε τα οδοφράγματα… αναγνωρίζουμε το ψευδοκράτος; Διεθνολόγος απαντά στο «Τ»
Η Κομισιόν εγκρίνει προκαταβολή 2,3 εκατ. ευρώ για την Κύπρο μετά τις πυρκαγιές σε Λεμεσό και Πάφο
Αν σ' αρέσουν τα Χριστούγεννα μην το χάσεις! Στον Πρωταρά αυτές τις γιορτές θα στηθεί κάτι ξεχωριστό
Απίστευτο βίντεο: Κεραυνός «σχίζει» τον ουρανό της Λευκωσίας – Έκανε τη νύχτα μέρα
Τι πρέπει να απενεργοποιήσετε τώρα στο κινητό σας – Για ασφάλεια και διάρκεια μπαταρίας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αν σ' αρέσουν τα Χριστούγεννα μην το χάσεις! Στον Πρωταρά αυτές τις γιορτές θα στηθεί κάτι ξεχωριστό

 06.12.2025 - 12:50
Επόμενο άρθρο

Η Κομισιόν εγκρίνει προκαταβολή 2,3 εκατ. ευρώ για την Κύπρο μετά τις πυρκαγιές σε Λεμεσό και Πάφο

 06.12.2025 - 12:59
Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Αισιόδοξη δηλώνει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Ανχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντηση, που είχε το Σάββατο το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ανέφερε σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ ότι είναι "καλό σημάδι" το ότι θα συναντηθούν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων την άλλη εβδομάδα μετά την απραξία και επανέλαβε ότι είναι ενθαρρυμένη από τη συνάντηση που είχε με τους νέους στο Αμμάν πριν από μερικές εβδομάδες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

  •  06.12.2025 - 12:11
Λετυμπιώτης: «Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός θα πρέπει πρωτίστως να αφήνει ικανοποιημένη την ίδια την κοινωνία»

Λετυμπιώτης: «Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός θα πρέπει πρωτίστως να αφήνει ικανοποιημένη την ίδια την κοινωνία»

  •  06.12.2025 - 10:12
Η Κομισιόν εγκρίνει προκαταβολή 2,3 εκατ. ευρώ για την Κύπρο μετά τις πυρκαγιές σε Λεμεσό και Πάφο

Η Κομισιόν εγκρίνει προκαταβολή 2,3 εκατ. ευρώ για την Κύπρο μετά τις πυρκαγιές σε Λεμεσό και Πάφο

  •  06.12.2025 - 12:59
Ανασχηματισμός με φόντο το 2028; Το ΑΚΕΛ ανεβάζει τους τόνους

Ανασχηματισμός με φόντο το 2028; Το ΑΚΕΛ ανεβάζει τους τόνους

  •  06.12.2025 - 13:12
Επιτέθηκε σε Αστυνομικούς και τους έριξε γυάλινο μπουκάλι - Χειροπέδες σε 47χρονο

Επιτέθηκε σε Αστυνομικούς και τους έριξε γυάλινο μπουκάλι - Χειροπέδες σε 47χρονο

  •  06.12.2025 - 11:56
Αν σ' αρέσουν τα Χριστούγεννα μην το χάσεις! Στον Πρωταρά αυτές τις γιορτές θα στηθεί κάτι ξεχωριστό

Αν σ' αρέσουν τα Χριστούγεννα μην το χάσεις! Στον Πρωταρά αυτές τις γιορτές θα στηθεί κάτι ξεχωριστό

  •  06.12.2025 - 12:50
Εσύ το ήξερες; Η αληθινή ιστορία πίσω από τη χριστουγεννιάτικη διαφήμιση των Jumbo που συγκινεί - Δείτε πώς γυρίστηκε - Βίντεο

Εσύ το ήξερες; Η αληθινή ιστορία πίσω από τη χριστουγεννιάτικη διαφήμιση των Jumbo που συγκινεί - Δείτε πώς γυρίστηκε - Βίντεο

  •  06.12.2025 - 09:32
Νότια Αφρική: Ένοπλη επίθεση σε χόστελ με 11 νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί 3 ετών

Νότια Αφρική: Ένοπλη επίθεση σε χόστελ με 11 νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί 3 ετών

  •  06.12.2025 - 12:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα