Η Λευκωσία σε ένταση: Η Ολγκίν, οι απαιτήσεις Ερχιουρμάν και ο ανασχηματισμός που πυροδοτεί αντιδράσεις

Μετά τη συνάντηση, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε: «Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗE. Μια πάρα πολύ καλή και εποικοδομητική συνάντηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με την κα Holguín τόσο θέματα ουσίας που άπτονται του στόχου για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, όσο και τη συζήτηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί κατά τις δύο πολυμερείς [συναντήσεις]. Έχουν συζητήσει για την επικείμενη κοινή συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου με τον κ. Erhürman. Είναι ευτυχής συγκυρία ότι την ίδια ημέρα θα βρίσκεται στη χώρα μας και θα έχει συνάντηση και ο Ειδικός Απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για το Κυπριακό κ. Johannes Hahn. Η ευρωπαϊκή διάσταση είναι μια πτυχή, την οποία ασφαλώς και θεωρούμε πολύ σημαντική, και προσβλέπουμε στην κοινή συνάντηση με ειλικρινή βούληση, με ειλικρινείς προθέσεις, για να γίνει επίσης μια πολύ εποικοδομητική και συγκεκριμένη συζήτηση. Να αναφέρω επίσης ότι την Παρασκευή, μετά δηλαδή την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, όπου θα ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία του τόπου για το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων.»

Σε ερώτηση αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει απαντήσεις για τις τέσσερις προϋποθέσεις που έθεσε ο κ. Erhürman, ο Εκπρόσωπος είπε: «Για όλα υπάρχουν απαντήσεις, για όλα είμαστε προετοιμασμένοι. Αντιλαμβάνεστε ότι αν πραγματικά ο στόχος μας κι αν οι προθέσεις μας είναι ειλικρινείς, που αυτό είναι για μάς –αυτές οι συζητήσεις θα γίνουν και την Πέμπτη ενώπιον της κας Holguín– ο στόχος παραμένει ένας: η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί στο Crans-Montana.»

Ερωτηθείς αν έγινε συζήτηση περί συγκεκριμένων εισηγήσεων ενόψει της συνάντησης της Πέμπτης, ο Εκπρόσωπος είπε: «Έγινε μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση επί πολύ συγκεκριμένων στοιχείων, όπως έχω αναφερθεί, τόσο ως προς την ουσία του στόχου για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και για τη σύγκλιση της πολυμερούς, όπως ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ έχει αναγγείλει, αλλά και για τη συζήτηση των ΜΟΕ. Βεβαίως, την Πέμπτη θα υπάρχει ευκαιρία στην κοινή αυτή συνάντηση να συζητηθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια και σε μεγαλύτερο βάθος αυτές οι πτυχές.»

Ερωτηθείς αν η πολυμερής ήταν στην ατζέντα της κας Holguín, ο Εκπρόσωπος είπε: «Βεβαίως. Αυτός είναι ο στόχος της επίσκεψής της κας Holguín, η προετοιμασία της πολυμερούς. Αμέσως μετά τη χώρα μας θα επισκεφθεί Αθήνα και Άγκυρα. Θα έχει συνάντηση και με τον κ. Hahn κατά την παραμονή τους εδώ και ακολούθως θα επισκεφθεί Αθήνα και Άγκυρα για επαφές. Στο πλαίσιο αυτών των επαφών, στόχος είναι ο καθορισμός της ημερομηνίας για τη σύγκληση της πολυμερούς. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές, θα το επαναλάβουμε, ότι θεωρούμε ότι αυτή η πολυμερής πρέπει να συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν και η σύνθεση της πολυμερούς είναι αυτή, η οποία επιτρέπει, προάγει, αν θέλετε, επιτάσσει τη συζήτηση επί της ουσίας με έναν και αποκλειστικό στόχο, θα το επαναλάβω, την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί.»

Κληθείς να σχολιάσει τους λόγους, για τους οποίους η κα Holguín εμφανίστηκε πάρα πολύ αισιόδοξη για την κοινή συνάντηση των δύο ηγετών, ο Εκπρόσωπος είπε: «Συζήτησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν θα ερμηνεύσω εγώ τους λόγους που η κα Holguín παραμένει τόσο αισιόδοξη. Ελπίζουμε αυτή η αισιοδοξία να μετατραπεί σε ουσία στο τραπέζι του διαλόγου, και το τραπέζι του διαλόγου να μετατραπεί σε τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν. Εμείς διατηρούμε εκείνη την εποικοδομητική στάση που όλο αυτό το διάστημα έχουμε αποδείξει, με τον ίδιο τρόπο είναι που προσερχόμαστε και στη συνάντηση της Πέμπτης. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η κα Holguín βρίσκεται στη χώρα μας για αρκετές μέρες. Αυτό θα επιτρέψει την πραγματοποίηση σημαντικών επαφών. Είναι σημαντική, επαναλαμβάνω, η συγκυρία ότι είναι και ο κ. Hahn, και ευελπιστούμε η συνάντηση της Πέμπτης να είναι ένα πρώτο αποφασιστικό βήμα στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.»

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει άλλη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την κα Holguín πριν από την κοινή συνάντηση, ο Εκπρόσωπος είπε: «Δεν έχει καθοριστεί, τουλάχιστον προς το παρόν, άλλη συνάντηση πριν από την κοινή συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου. Δεν έχω υπόψη μου το πρόγραμμα της κας Holguín, πέραν του ότι γνωρίζω ότι ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον κ. Hahn. Είμαι βέβαιος ότι το πρόγραμμα της κας Holguín θα ανακοινωθεί από πλευράς των ΗΕ.»

Σε ερώτηση αν έχουν μελετηθεί τα δέκα σημεία του πακέτου που είχε προτείνει ο κ. Erhürman, ο Εκπρόσωπος είπε: «Ασφαλώς τα έχουμε μελετήσει. Η κάθε εισήγηση, η κάθε πρόταση, η κάθε δήλωση είναι κάτι, το οποίο σημειώνουμε, μελετούμε, το έχουμε υπόψη μας. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτή η συζήτηση δεν πρόκειται να γίνει δημόσια. Αυτή η συζήτηση για να είναι εποικοδομητική και να είναι αποτελεσματική θα γίνει την Πέμπτη ενώπιον της κας Holguín, και για όλα τα ζητήματα, τα οποία έχουν τεθεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι απόλυτα προετοιμασμένος.»

Κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις της κας Holguín, ο Εκπρόσωπος είπε: «Η κα Holguín είναι η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ. Η θέση των ΗΕ, του ίδιου του ΓΓ, αλλά και της διεθνούς κοινότητας είναι σαφής και ξεκάθαρη. Δεν νομίζω ατοπήματα λεκτικά να μπορούν να θεωρούνται ως απόψεις ή ως θέσεις. Αντιλαμβάνεστε την ευαισθησία και το πόσο λεπτούς χειρισμούς χρειάζονται. Αυτό είναι κάτι, το οποίο κάθε φορά το επαναλαμβάνω προς κάθε κατεύθυνση.»

Ερωτηθείς για το θέμα του ανασχηματισμού, ο Εκπρόσωπος είπε: «Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με αυτό –είναι κάτι, το οποίο και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιθυμεί και το αισθάνεται– να εκφράζουμε πρώτα απ’ όλα την ικανοποίηση για τη συνεργασία με τα επερχόμενα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, με τους οποίους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε μια πολύ στενή και αγαστή συνεργασία για το πολύ σημαντικό έργο που έχουν επιτελέσει. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αποκλειστικά συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας η απόφαση για ανασχηματισμό, για αλλαγές στη σύνθεση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, με βασικό και κεντρικό, αποκλειστικό γνώμονα την υλοποίηση του Προγράμματος Διακυβέρνησης, που το έχουμε πει πολλές φορές, γιατί αυτός είναι ο τρόπος, με το οποίο τον προσεγγίζουμε, είναι το κοινωνικό συμβόλαιο του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον κυπριακό λαό. Άρα, σύμφωνα με τις συνθήκες που αυτήν τη στιγμή επικρατούν, σύμφωνα με τα δεδομένα που αυτήν τη στιγμή έχουμε ενώπιόν μας και με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί για το επόμενο διάστημα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει λάβει τις αποφάσεις του, οι οποίες ανακοινώθηκαν χθες. Τη Δευτέρα θα γίνει η τελετή διαβεβαίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι προγραμματισμένη στις 09:00, και ακολούθως θα υπάρξουν οι τελετές παράδοσης-παραλαβής στα αντίστοιχα υπουργεία.»

Σε ερώτηση αν ο ανασχηματισμός επηρεάζει την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Εκπρόσωπος: «Σε καμία απολύτως περίπτωση. Για την Κυπριακή Προεδρία εδώ και αρκετό καιρό έχει ξεκινήσει μια εντατική προετοιμασία. Σας θυμίζω πόσο έγκαιρα έχουμε ξεκινήσει τις προετοιμασίες για αυτήν τη σημαντική περίοδο, για αυτό το σημαντικό εξάμηνο για τη χώρα μας, αλλά και για την ίδια την ΕΕ. Είμαστε πλήρως έτοιμοι, πανέτοιμοι για την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας, έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα δεδομένα και στη βάση αυτής της αξιολόγησης έχουν ληφθεί και οι απαραίτητες αποφάσεις.»

Κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση της ΕΔΕΚ ως προς τον ανασχηματισμό, ο Εκπρόσωπος είπε: «Είναι σεβαστές οι απόψεις, οι τοποθετήσεις ή οι αξιολογήσεις της κάθε πολιτικής δύναμης, σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υπόλογος στην κυπριακή κοινωνία, είναι υπόλογος, και πάλι θα το επαναλάβω, στο κοινωνικό συμβόλαιο που έχει με τον κυπριακό λαό. Στόχος της Κυβέρνησης είναι η υλοποίηση στο σύνολο όλων των δράσεων, των πολιτικών του Προγράμματος Διακυβέρνησης, που έχουν ως πυξίδα τους τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.»