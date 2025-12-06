Ecommbx
Πρόεδρος ΕΔΕΚ: Δεν τέθηκε θέμα αποχώρησης από την Κυβέρνηση

 06.12.2025 - 14:59
Δεν τέθηκε ποτέ το θέμα η ΕΔΕΚ να αποχωρήσει από την Κυβέρνηση, απλώς ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος από τον ανασχηματισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι ανέμενε ότι έβλεπε καλύτερα το κόμμα, ανέφερε ο Πρόεδρος της Νίκος Αναστασίου σε δηλώσεις στο περιθώριο κατάθεσης στεφάνου στο Μνημείο Μαχητών Αντίστασης, στον Άγιο Νικόλαο, στη Λεμεσό.

«Αναμέναμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος αποφάσισε -και είναι καθαρά δικαίωμα του ο ανασχηματισμός- αναμέναμε ότι θα έβλεπε καλύτερα το κόσμο της ΕΔΕΚ» είπε ο Νίκος Αναστασίου. Ανέφερε ότι το θέμα θα συζητηθεί αύριο στο Πολιτικό Γραφείο που έχει συγκαλέσει. «Όμως ποτέ δεν τέθηκε θέμα αποχώρησης από την Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη την οποία με συνεδριακή απόφαση στηρίξαμε», είπε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε επίσης ότι επικοινώνησε χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του εξέφρασε το παράπονο του κόμματος του. «Από Δευτέρας θα ζητήσω συνάντηση μαζί του για να συζητήσουμε το θέμα» ανέφερε ο κ. Αναστασίου.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ προέβη στις δηλώσεις στο Μνημείο Μαχητών Αντίστασης στον Άγιο Νικόλαο, στη διάρκεια της εκδήλωσης του κόμματος του με αφορμή την 7η Δεκεμβρίου, ημέρα επιστροφής του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στην Κύπρο μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974. Η 7η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Ημέρα Δημοκρατικής Αντίστασης.

Με αφορμή την Ημέρα, τα μέλη της ΕΔΕΚ τίμησαν τους ήρωες της Δημοκρατίας σε όλες τις πόλεις.  

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

