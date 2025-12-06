Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Video: Σκοπευτής της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ πυροβολεί με φοβερή ακρίβεια ταχύπλοο με κοκαΐνη στον Ειρηνικό

 06.12.2025 - 15:57
Την Τρίτη, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ κατέσχεσε πάνω από 9.000 κιλά κοκαΐνης σε μία αποστολή εξάρθρωσης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό, κοντά στο Μεξικό. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης από την Ακτοφυλακή που συνδέεται με σκάφη ταχύτητας.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Fox News Digital, η αποστολή αυτή περιλάμβανε τη βοήθεια ειδικών ελικοπτέρων της Ακτοφυλακής και ενός σκοπευτή από την «Ηλεκτρονική Στρατηγική Σχολή Ακτοφυλακής» (HITRON), ο οποίος χρησιμοποίησε στοχευμένα πυρά για να καταστρέψει τις μηχανές ενός ταχύπλοου που μετέφερε τα ναρκωτικά.

Ο σκοπός ήταν να αχρηστευτεί το σκάφος, διευκολύνοντας την κατάσχεση των ναρκωτικών από τις δυνάμεις της Ακτοφυλακής.

 

Η ποσότητα της κοκαΐνης που κατασχέθηκε σε αυτή την επιχείρηση ήταν ισοδύναμη με 7,5 εκατομμύρια επικίνδυνες δόσεις.

Η επιχείρηση «Pacific Viper», η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο, είναι μια κοινή δράση της Ακτοφυλακής και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ για να περιορίσουν τη ροή παράνομων ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της πολιτικής του Προέδρου Τραμπ κατά των ναρκωτικών καρτέλ στη Λατινική Αμερική.

Οι σκοπευτές της Ακτοφυλακής παίζουν κρίσιμο ρόλο στις αποστολές διακοπής διακίνησης ναρκωτικών. Στόχος τους είναι να καταστρέφουν τις μηχανές των ταχυπλόων, οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά για τη μεταφορά ναρκωτικών στην περιοχή της Καραϊβικής.

Αυτό εξασφαλίζει ότι τα σκάφη δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν και επιτρέπει στην Ακτοφυλακή να αναλάβει τον έλεγχο και να κατάσχει τα ναρκωτικά.

Μέχρι τον Οκτώβριο, η Ακτοφυλακή είχε κατασχέσει 100.000 κιλά κοκαΐνης στην περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού, με περίπου 725 κιλά να κατάσχονται καθημερινά. Η Ακτοφυλακή αναφέρει ότι το 2025 έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη ποσότητα κατάσχεσης στην ιστορία της, φτάνοντας τα 231.332 κιλά κοκαΐνης για το έτος.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει την πίεση στα ναρκωτικά, πραγματοποιώντας περισσότερες από 20 επιθέσεις σε ναρκωτικά σκάφη στη Λατινική Αμερική από τον Σεπτέμβριο. Αν και ορισμένοι νομοθέτες εκφράζουν ανησυχίες για τη νομιμότητα αυτών των επιθέσεων, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι διαθέτει την εξουσιοδότηση να τις πραγματοποιεί.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Αισιόδοξη δηλώνει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Ανχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντηση, που είχε το Σάββατο το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ανέφερε σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ ότι είναι "καλό σημάδι" το ότι θα συναντηθούν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων την άλλη εβδομάδα μετά την απραξία και επανέλαβε ότι είναι ενθαρρυμένη από τη συνάντηση που είχε με τους νέους στο Αμμάν πριν από μερικές εβδομάδες.

