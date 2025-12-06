Ecommbx
LIKE ONLINE

Ο Δεκέμβριος δεν είναι ο μήνας τους: Αυτά είναι τα άτυχα ζώδια των ημερών

 06.12.2025 - 16:50
Ο Δεκέμβριος δεν είναι ο μήνας τους: Αυτά είναι τα άτυχα ζώδια των ημερών

Λίγο πριν από το τέλος του χρόνου φτάνει η στιγμή που μένουμε λίγο με τον εαυτό μας και ξεχωρίζουμε όσα θέλουμε να πάρουμε μαζί μας το νέο έτος και όσα θέλουμε να αφήσουμε πίσω.

Πριν όμως από όλα αυτά οι δύο φάσεις της Σελήνης στους Διδύμους και τον Τοξότη, απαιτούν την προσοχή μας. Στις 5 Δεκεμβρίου, η Πανσέληνος στους Διδύμους ανατέλλει φωτίζοντας τα θορυβώδη σημεία του μυαλού που προσπαθήσαμε να αποφύγουμε. Οι Δίδυμοι φέρνουν στο μυαλό ερωτήσεις που μας κρατούν ξύπνιες τις νύχτες. Στις 20 Δεκεμβρίου, η Νέα Σελήνη στον Τοξότη στρέφει το βλέμμα στο αύριο και μας υπενθυμίζει ότι η ζωή είναι μεγαλύτερη από τους φόβους μας και πολύ πιο άγρια από τις ιστορίες που έχουμε ήδη ζήσει.

Και επειδή το σύμπαν έχει την τάση να υπογραμμίζει τα μηνύματά του, σημειώστε προσεκτικά αυτές τις ημερομηνίες: ο Ποσειδώνας επιστρέφει σε ορθή πορεία στις 10 του μήνα, διαλύοντας την ομίχλη, και η Αφροδίτη εισέρχεται στον Αιγόκερο στις 24 Δεκεμβρίου, προσγειώνοντάς μας στην πραγματικότητα με ρομαντισμό.

Τα άτυχα ζώδια του Δεκεμβρίου

Ταύρος

Αυτόν τον μήνα προκύπτουν σημαντικά μαθήματα γύρω από τα οικονομικά και σας ζητούν κατανόηση και αυτοπεποίθηση. Είναι η στιγμή να εξετάσετε τα σημεία όπου υπήρξατε υπερβολικά γενναιόδωρες, υπερβολικά αισιόδοξες, αποφεύγοντας την πραγματικότητα ή θυσιάζοντας τις δικές σου ανάγκες, αλλά και τα σημεία όπου υποτιμήσατε τις ικανότητές σας στο να δημιουργείτε εισόδημα. Μέχρι τη Νέα Σελήνη στον Τοξότη, θα μπορείτε πλέον να χαράξετε μια νέα πορεία, τόσο στα οικονομικά όσο και στα προσωπικά.

Παρθένος

Μια νέα επαγγελματική ευκαιρία μπορεί να σας βοηθήσει να αντιληφθείτε ότι περιοριζόσασταν — όχι επειδή σας έλειπαν το ταλέντο ή το όραμα, αλλά επειδή λειτουργούσατε μέσα από μια παλιά εκδοχή της δύναμής σας. Κάτι μετακινείται τον Δεκέμβριο και μια συζήτηση ή μια πόρτα που ανοίγει σας κάνει να δείτε καθαρά το τι θα μπορούσε να γίνεις αν αξιοποιούσατε πλήρως τις δυνατότητές σας. Μέχρι τη Νέα Σελήνη στον Τοξότη, μπορεί να προκύψουν ερωτήματα σχετικά με το αν το 2026 είναι η χρονιά που θα φύγετε μακριά από όσα θεωρούσατε δεδομένα.

Ζυγός

Στο πρώτο μέρος του μήνα μπορεί να ταξιδεύετε περισσότερο απ’ ό,τι συνήθως, και αυτό να συνοδεύεται από την αίσθηση ότι η ζωή επιταχύνεται με τρόπους που δεν είχατε προβλέψει. Γύρω από την Πανσέληνο στους Διδύμους ίσως εμφανιστεί μια απρόσμενη πρόταση, μια πρόσκληση για μια περιπέτεια που σας τραβά έξω από τα όσα γνωρίζετε. Αλλά στο δεύτερο μισό του μήνα κάτι θέλει να σε ριζώσει, να σας κάνει να πατήσετε σταθερά στο έδαφος. Οι αλλαγές και οι εντάσεις μειώνονται τόσο, ώστε νιώσετε πού πραγματικά θέλετε να πάτε.

ΠΗΓΗ: marieclaire

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατί ερωτευόμαστε διαφορετικά σε κάθε ηλικία; Η επιστήμη έχει την απάντηση

 06.12.2025 - 16:27
Επόμενο άρθρο

Ξεκίνησε επίσημα το Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Cap St Georges Hotel & Resort - Δείτε βίντεο

 06.12.2025 - 17:00
