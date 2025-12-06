Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΞεκίνησε επίσημα το Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Cap St Georges Hotel & Resort - Δείτε βίντεο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεκίνησε επίσημα το Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Cap St Georges Hotel & Resort - Δείτε βίντεο

 06.12.2025 - 17:00
Ξεκίνησε επίσημα το Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Cap St Georges Hotel & Resort - Δείτε βίντεο

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό έχει πλέον ανοίξει και σας υποδέχεται στο Cap St Georges, στην πλατεία της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου, στην Πέγεια της Πάφου. Η υπέροχη Χριστουγεννιάτικη αγορά, τα χειροποίητα δώρα, οι λιχουδιές, τα ροφήματα, το Phos Restaurant, η διασκέδαση και τα πολλά παιχνίδια σας περιμένουν από τις 6 Δεκεμβρίου, σε ένα μοναδικό στην Κύπρο Χριστουγεννιάτικο Χωριό.

Η αυθεντική γιορτινή εμπειρία, απογειώνεται με τη διαμονή στο πεντάστερο Cap St Georges Hotel & Resort. Εκεί που χτυπά η καρδιά των Χριστουγέννων.  

Ανακαλύψτε  εδω 

όλο το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα  Winter Fest 2025  του  Cap St Georges Hotel & Resort  και κλείστε τώρα τη διαμονή σας για τα πιο μαγευτικά χριστούγεννα!!

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καύσιμα: Αυξήσεις στις τιμές πριν τις γιορτές - Πού κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια
Όταν περνάμε τα οδοφράγματα… αναγνωρίζουμε το ψευδοκράτος; Διεθνολόγος απαντά στο «Τ»
Η Κομισιόν εγκρίνει προκαταβολή 2,3 εκατ. ευρώ για την Κύπρο μετά τις πυρκαγιές σε Λεμεσό και Πάφο
Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Ισχυρές καταιγίδες «χτυπούν» την Κύπρο - Πότε τίθεται σε ισχύ
Αν σ' αρέσουν τα Χριστούγεννα μην το χάσεις! Στον Πρωταρά αυτές τις γιορτές θα στηθεί κάτι ξεχωριστό
Τι πρέπει να απενεργοποιήσετε τώρα στο κινητό σας – Για ασφάλεια και διάρκεια μπαταρίας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο Δεκέμβριος δεν είναι ο μήνας τους: Αυτά είναι τα άτυχα ζώδια των ημερών

 06.12.2025 - 16:50
Επόμενο άρθρο

Η κακοκαιρία «παγώνει» τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις - Δείτε ποιες ακυρώνονται στη Λεμεσό

 06.12.2025 - 17:08
Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Αισιόδοξη δηλώνει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Ανχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντηση, που είχε το Σάββατο το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ανέφερε σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ ότι είναι "καλό σημάδι" το ότι θα συναντηθούν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων την άλλη εβδομάδα μετά την απραξία και επανέλαβε ότι είναι ενθαρρυμένη από τη συνάντηση που είχε με τους νέους στο Αμμάν πριν από μερικές εβδομάδες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

  •  06.12.2025 - 12:11
Η Λευκωσία σε ένταση: Η Ολγκίν, οι απαιτήσεις Ερχιουρμάν και ο ανασχηματισμός που πυροδοτεί αντιδράσεις

Η Λευκωσία σε ένταση: Η Ολγκίν, οι απαιτήσεις Ερχιουρμάν και ο ανασχηματισμός που πυροδοτεί αντιδράσεις

  •  06.12.2025 - 14:10
Η Κομισιόν εγκρίνει προκαταβολή 2,3 εκατ. ευρώ για την Κύπρο μετά τις πυρκαγιές σε Λεμεσό και Πάφο

Η Κομισιόν εγκρίνει προκαταβολή 2,3 εκατ. ευρώ για την Κύπρο μετά τις πυρκαγιές σε Λεμεσό και Πάφο

  •  06.12.2025 - 12:59
Ανασχηματισμός με φόντο το 2028; Το ΑΚΕΛ ανεβάζει τους τόνους

Ανασχηματισμός με φόντο το 2028; Το ΑΚΕΛ ανεβάζει τους τόνους

  •  06.12.2025 - 13:12
Πρόεδρος ΕΔΕΚ: Δεν τέθηκε θέμα αποχώρησης από την Κυβέρνηση

Πρόεδρος ΕΔΕΚ: Δεν τέθηκε θέμα αποχώρησης από την Κυβέρνηση

  •  06.12.2025 - 14:59
Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Ισχυρές καταιγίδες «χτυπούν» την Κύπρο - Πότε τίθεται σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Ισχυρές καταιγίδες «χτυπούν» την Κύπρο - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  06.12.2025 - 17:31
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρό παιδί 18 μηνών μετά από επίθεση σκύλου

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρό παιδί 18 μηνών μετά από επίθεση σκύλου

  •  06.12.2025 - 15:38
Αν σ' αρέσουν τα Χριστούγεννα μην το χάσεις! Στον Πρωταρά αυτές τις γιορτές θα στηθεί κάτι ξεχωριστό

Αν σ' αρέσουν τα Χριστούγεννα μην το χάσεις! Στον Πρωταρά αυτές τις γιορτές θα στηθεί κάτι ξεχωριστό

  •  06.12.2025 - 12:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα