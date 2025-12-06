Η κακοκαιρία «παγώνει» τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις - Δείτε ποιες ακυρώνονται στη Λεμεσό

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, όλες οι χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες που ήταν προγραμματισμένες για την ημέρα δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

15:00 – 19:00: Χριστουγεννιάτικο Παιδικό Εργαστήρι Τέχνης και Χειροτεχνίας του Δήμου Λεμεσού. Τα παιδιά ζωγραφίζουν, δημιουργούν, γράφουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη στην Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου

15:00 Zumba with Philippa από Ανοικτό Σχολείο Πολεμιδιών, Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου

15:30 Zumbini Cyprus with Philippa, Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου

16:00 Lytridou Ballet School, Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου

17:00 Fame dance Studio, Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου