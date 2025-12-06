Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Ισχυρές καταιγίδες «χτυπούν» την Κύπρο - Πότε τίθεται σε ισχύ

 06.12.2025 - 17:31
Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Ισχυρές καταιγίδες «χτυπούν» την Κύπρο - Πότε τίθεται σε ισχύ

Νέα προειδοποίηση κίτρινου επιπέδου εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, καθώς ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα διάφορες περιοχές της Κύπρου. Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά και στη συνέχεια θα επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού.

Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων δεν αποκλείεται να σημειωθεί χαλαζόπτωση, ενώ οι άνεμοι ενδέχεται να παρουσιάσουν έντονες μεταβολές και να ενισχυθούν. Η βροχόπτωση, σε ορισμένες περιοχές, πιθανό να φτάσει τα 35 έως 55 χιλιοστά την ώρα.

Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Ο καιρός

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις παράλιες περιοχές αλλά και σε περιοχές των ορεινών. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά παροδικά θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 14 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε υπήνεμες περιοχές των ορεινών, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά μέτριοι μέχρι ισχυροί και στα προσήνεμα ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Σε καταιγίδα ωστόσο οι άνεμοι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται με ισχυρότερες ριπές. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ενώ στα νοτιοδυτικά παροδικά θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ σε παράλιες περιοχές αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια νοτιοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή πτώση και την Τρίτη μη αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Την Τετάρτη αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Αισιόδοξη δηλώνει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Ανχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντηση, που είχε το Σάββατο το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ανέφερε σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ ότι είναι "καλό σημάδι" το ότι θα συναντηθούν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων την άλλη εβδομάδα μετά την απραξία και επανέλαβε ότι είναι ενθαρρυμένη από τη συνάντηση που είχε με τους νέους στο Αμμάν πριν από μερικές εβδομάδες.

