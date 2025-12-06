Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρό παιδί 18 μηνών μετά από επίθεση σκύλου

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, το παιδάκι βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ο οποίος, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Ο 2χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί μάταια κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή.

ΠΗΓΗ: cretalive.gr