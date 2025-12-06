Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σύγκρουση τριών οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο - Δυο πρόσωπα στο νοσοκομείο

 06.12.2025 - 15:13
Σύγκρουση τριών οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο - Δυο πρόσωπα στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 06 Δεκεμβρίου, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κοντά στην έξοδο του Κόρνου, ενώ το ένα από αυτά αναποδογυρίστηκε.

Από την σύγκρουση υπήρξαν τρεις ελαφρά τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

 

Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Αισιόδοξη δηλώνει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Ανχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντηση, που είχε το Σάββατο το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ανέφερε σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ ότι είναι "καλό σημάδι" το ότι θα συναντηθούν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων την άλλη εβδομάδα μετά την απραξία και επανέλαβε ότι είναι ενθαρρυμένη από τη συνάντηση που είχε με τους νέους στο Αμμάν πριν από μερικές εβδομάδες.

