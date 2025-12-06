Σύγκρουση τριών οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο - Δυο πρόσωπα στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κοντά στην έξοδο του Κόρνου, ενώ το ένα από αυτά αναποδογυρίστηκε.

Από την σύγκρουση υπήρξαν τρεις ελαφρά τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.