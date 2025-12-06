Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα εποχή για την υχτερινή Λευκωσία - Το μαγαζί που αλλάζει την πρωτεύουσα

 06.12.2025 - 18:33
Νέα εποχή για την υχτερινή Λευκωσία - Το μαγαζί που αλλάζει την πρωτεύουσα

Σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πρωτεύουσας, στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του στη νυχτερινή Λευκωσία το ARESΩ Nicosia, το νέο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό lounge bar της πόλης. Το κατάστημα βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο «αδερφάκι» του, το Sannae, το οποίο άνοιξε μόλις πριν από λίγες ημέρες, συστήνοντας στο κοινό την έθνικ και λατινοαμερικάνικη ταυτότητά του. Η παρουσία των δύο νέων χώρων έχει ήδη διαμορφώσει μια θεματική πιάτσα στο κέντρο της πόλης, προσθέτοντας ενδιαφέρον και ποικιλία στη νυχτερινή έξοδο.

Οι δημιουργοί τους —η ομάδα του Ivory— στόχευσαν να προσφέρουν προτάσεις τόσο για φαγητό όσο και για ποτό και διασκέδαση, καθώς τα δύο μαγαζιά χωρίζονται μόνο από ένα γυάλινο διάφραγμα. Όσο για το ολοκαίνουριο ARESΩ, που ανοίγει το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου με φιλοξενούμενο τον DJ Harry Vasilagkos (@harry_v) από το Wanted Athens, το concept του βασίζεται στη δυνατή μουσική από DJs, στις εκλεκτές γεύσεις και στα premium ποτά: κρασιά από Κύπρο και Ελλάδα, κλασικά και signature κοκτέιλ, καθώς και επιλεγμένα spirits. Στόχος του; Να προσφέρει τη διασκέδαση όπως την είχε αγαπήσει το κοινό του Ivory.

Σε μουσικό επίπεδο, το ARESΩ θα παρουσιάζει κορυφαίους DJs της εγχώριας σκηνής αλλά και καλεσμένους από γνωστά venues της Αθήνας και της Χαλκιδικής. Από τις αρχές Ιανουαρίου, μάλιστα, αναμένεται να προστεθεί και δυνατό live act κάθε Τετάρτη ή Πέμπτη, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.

Το ARESΩ θα λειτουργεί κάθε Παρασκευή και Σάββατο για δείπνο ή ποτό, προσφέροντας επιλογές σε high tables, καναπέδες και χαμηλά τραπέζια. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως και στο Sannae, τον σχεδιασμό του χώρου έχει επιμεληθεί η Ελληνίδα Γεωργία Τηλιγάδα και η ομάδα της. Από την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, τα απογευματινά parties από τις 17:00 θα φέρνουν commercial και κυρίως ελληνικά vibes, σε ύφος που παραπέμπει στη γνωστή ατμόσφαιρα του Ivory.

Το μενού, για την ώρα, αντλεί έμπνευση από γεύσεις της Λατινικής Αμερικής, ενώ από τον Ιανουάριο θα εμπλουτιστεί με περισσότερες επιλογές για sharing.

(22255288) Chapo Central, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 20, Santaroza Tower, Λευκωσία.
Ώρες λειτουργίας: Παρ–Σ 20:00–02:00, Κ 17:00–22:00.

Με πληροφορίες από checkincyprus

Αισιόδοξη δηλώνει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Ανχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντηση, που είχε το Σάββατο το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ανέφερε σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ ότι είναι "καλό σημάδι" το ότι θα συναντηθούν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων την άλλη εβδομάδα μετά την απραξία και επανέλαβε ότι είναι ενθαρρυμένη από τη συνάντηση που είχε με τους νέους στο Αμμάν πριν από μερικές εβδομάδες.

