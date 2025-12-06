Λιοπέτρι: Συμπλοκή αγνώστων αναστάτωσε την περιοχή - Εντοπίστηκε όχημα με ζημιές

Συμπλοκή μεταξύ αγνώστων σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 06 Δεκεμβρίου στην έξοδο του αυτοκινητόδρομου προς Λιοπέτρι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπλοκή, έγινε μεταξύ αγνώστων ατόμων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία για τα αίτια ή την ταυτότητα των εμπλεκομένων. Στο σημείο εντοπίστηκε ένα όχημα με ζημίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι προηγήθηκε ένταση.

Να σημειωθεί ότι ενημερώθηκε η Αστυνομία, ωστόσο με την άφιξή της στο σημείο δεν εντοπίστηκε κανένα πρόσωπο, παρά μόνο το όχημα.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.