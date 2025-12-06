Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΛιοπέτρι: Συμπλοκή αγνώστων αναστάτωσε την περιοχή - Εντοπίστηκε όχημα με ζημιές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λιοπέτρι: Συμπλοκή αγνώστων αναστάτωσε την περιοχή - Εντοπίστηκε όχημα με ζημιές

 06.12.2025 - 18:41
Λιοπέτρι: Συμπλοκή αγνώστων αναστάτωσε την περιοχή - Εντοπίστηκε όχημα με ζημιές

Συμπλοκή μεταξύ αγνώστων σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 06 Δεκεμβρίου στην έξοδο του αυτοκινητόδρομου προς Λιοπέτρι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπλοκή, έγινε μεταξύ αγνώστων ατόμων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία για τα αίτια ή την ταυτότητα των εμπλεκομένων. Στο σημείο εντοπίστηκε ένα όχημα με ζημίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι προηγήθηκε ένταση.

Να σημειωθεί ότι ενημερώθηκε η Αστυνομία, ωστόσο με την άφιξή της στο σημείο δεν εντοπίστηκε κανένα πρόσωπο, παρά μόνο το όχημα.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

 
 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καύσιμα: Αυξήσεις στις τιμές πριν τις γιορτές - Πού κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια
Όταν περνάμε τα οδοφράγματα… αναγνωρίζουμε το ψευδοκράτος; Διεθνολόγος απαντά στο «Τ»
Η Κομισιόν εγκρίνει προκαταβολή 2,3 εκατ. ευρώ για την Κύπρο μετά τις πυρκαγιές σε Λεμεσό και Πάφο
Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Ισχυρές καταιγίδες «χτυπούν» την Κύπρο - Πότε τίθεται σε ισχύ
Αν σ' αρέσουν τα Χριστούγεννα μην το χάσεις! Στον Πρωταρά αυτές τις γιορτές θα στηθεί κάτι ξεχωριστό
Τι πρέπει να απενεργοποιήσετε τώρα στο κινητό σας – Για ασφάλεια και διάρκεια μπαταρίας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα εποχή για την υχτερινή Λευκωσία - Το μαγαζί που αλλάζει την πρωτεύουσα

 06.12.2025 - 18:33
Επόμενο άρθρο

Video: Άναψαν τα φώτα της ελπίδας στη Λάρνακα για τα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο

 06.12.2025 - 19:12
Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Αισιόδοξη δηλώνει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Ανχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντηση, που είχε το Σάββατο το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ανέφερε σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ ότι είναι "καλό σημάδι" το ότι θα συναντηθούν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων την άλλη εβδομάδα μετά την απραξία και επανέλαβε ότι είναι ενθαρρυμένη από τη συνάντηση που είχε με τους νέους στο Αμμάν πριν από μερικές εβδομάδες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

  •  06.12.2025 - 12:11
Η Λευκωσία σε ένταση: Η Ολγκίν, οι απαιτήσεις Ερχιουρμάν και ο ανασχηματισμός που πυροδοτεί αντιδράσεις

Η Λευκωσία σε ένταση: Η Ολγκίν, οι απαιτήσεις Ερχιουρμάν και ο ανασχηματισμός που πυροδοτεί αντιδράσεις

  •  06.12.2025 - 14:10
Η Κομισιόν εγκρίνει προκαταβολή 2,3 εκατ. ευρώ για την Κύπρο μετά τις πυρκαγιές σε Λεμεσό και Πάφο

Η Κομισιόν εγκρίνει προκαταβολή 2,3 εκατ. ευρώ για την Κύπρο μετά τις πυρκαγιές σε Λεμεσό και Πάφο

  •  06.12.2025 - 12:59
Ανασχηματισμός με φόντο το 2028; Το ΑΚΕΛ ανεβάζει τους τόνους

Ανασχηματισμός με φόντο το 2028; Το ΑΚΕΛ ανεβάζει τους τόνους

  •  06.12.2025 - 13:12
Πρόεδρος ΕΔΕΚ: Δεν τέθηκε θέμα αποχώρησης από την Κυβέρνηση

Πρόεδρος ΕΔΕΚ: Δεν τέθηκε θέμα αποχώρησης από την Κυβέρνηση

  •  06.12.2025 - 14:59
Λιοπέτρι: Συμπλοκή αγνώστων αναστάτωσε την περιοχή - Εντοπίστηκε όχημα με ζημιές

Λιοπέτρι: Συμπλοκή αγνώστων αναστάτωσε την περιοχή - Εντοπίστηκε όχημα με ζημιές

  •  06.12.2025 - 18:41
Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Ισχυρές καταιγίδες «χτυπούν» την Κύπρο - Πότε τίθεται σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Ισχυρές καταιγίδες «χτυπούν» την Κύπρο - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  06.12.2025 - 17:31
Video: Άναψαν τα φώτα της ελπίδας στη Λάρνακα για τα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο

Video: Άναψαν τα φώτα της ελπίδας στη Λάρνακα για τα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο

  •  06.12.2025 - 19:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα