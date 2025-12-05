Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑνταλλαγή πυρών στα σύνορα Αφγανιστάν και Πακιστάν: Αλληλοκατηγορούνται οι δύο χώρες - Δείτε βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα Αφγανιστάν και Πακιστάν: Αλληλοκατηγορούνται οι δύο χώρες - Δείτε βίντεο

 05.12.2025 - 23:54
Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα Αφγανιστάν και Πακιστάν: Αλληλοκατηγορούνται οι δύο χώρες - Δείτε βίντεο

Οι αρχές των Ταλιμπάν κατηγόρησαν απόψε το Πακιστάν ότι έπληξε το Αφγανιστάν, στα σύνορα των δύο χωρών, αναγκάζοντας τους Αφγανούς στρατιώτες «να απαντήσουν», αλλά στη συνέχεια η κατάσταση ηρέμησε.

Η ανταλλαγή πυρών επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχους και των δύο χωρών, οι σχέσεις των οποίων διανύουν μια περίοδο έντασης, με επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

«Δυστυχώς, απόψε, η πακιστανική πλευρά άρχισε να επιτίθεται στο Αφγανιστάν, στην Κανταχάρ, στην περιοχή του Σπιν Μπόλντακ (νότια) και οι δυνάμεις του ισλαμικού εμιράτου αναγκάστηκαν να απαντήσουν» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

«Οι δύο πλευρές δέχτηκαν να βάλουν τέλος»

Κάτοικοι της περιοχής από την αφγανική πλευρά, με τους οποίους επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, είπαν ότι η ανταλλαγή πυρών ξεκίνησε γύρω στις 22.30 τοπική ώρα και κράτησε περίπου δύο ώρες. Ο Άλι Μοχάμεντ Χάκμαλ, ο επικεφαλής της υπηρεσίες Πληροφοριών της Κανταχάρ, κατηγόρησε και αυτός το γειτονικό Πακιστάν για την έναρξη των εχθροπραξιών, ανακοινώνοντας αργότερα ότι τερματίστηκαν. Το Πακιστάν χρησιμοποίησε «βαρύ και ελαφρύ πυροβολικό» και βλήματα όλμων έπληξαν σπίτια, υποστήριξε. «Οι συγκρούσεις σταμάτησαν, οι δύο πλευρές δέχτηκαν να βάλουν τέλος», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν υπάρχουν θύματα.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην πακιστανική πλευρά, στο Σαμάν, άκουσε πυρά και εκρήξεις.

«Το Πακιστάν παραμένει σε εγρήγορση και δεσμεύεται να διασφαλίσει την εδαφική ακεραιότητά του και την ασφάλεια των πολιτών μας», είπε ένας εκπρόσωπος του Ισλαμαμπάντ, ο Μοσάραφ Ζαΐντι, κατηγορώντας τους Αφγανούς για «απρόκλητα πυρά» στην περιοχή του Σαμάν.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν τον Οκτώβριο στις χειρότερες μεθοριακές συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών αφού οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν, το 2021. Αν και συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, τα σύνορα παραμένουν κλειστά από τις 12 Οκτωβρίου και συχνά γίνονται ανταλλαγές πυρών. Στις 25 Νοεμβρίου η Καμπούλ κατηγόρησε το Πακιστάν για βομβαρδισμούς από τους οποίους σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι, οι εννέα εκ των οποίων ήταν παιδιά. Το Ισλαμαμπάντ διέψευσε αυτήν την πληροφορία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες
Θλίψη στην Ανόρθωση: Έφυγε από την ζωή ο 35χρονος Αντρέας Χριστοφόρου
Ξυλοδαρμός μαθητή: Με τραύμα στο κεφάλι από πέτρα που έριξε 15χρονη - Απειλές από τον πατέρα της
Συγκλονιστικό βίντεο: 19χρονος στην Κύπρο ζει μόνος σε λυόμενο στο βουνό χωρίς ρεύμα και νερό - Κάθε μέρα κουβαλά στους ώμους μπουκάλες για να πλυθεί
«Έφυγε» νωρίς η Ειρήνη Κότροφου: Ήταν μόλις 36 ετών - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας - Πότε θα γίνει η κηδεία
Γεννητούρια για Κύπρια ηθοποιό – Οι πρώτες τρυφερές στιγμές με το νεογέννητο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγωδία στο Περού: Δέκα φοιτητές νεκροί από φωτιά σε εστιατόριο

 05.12.2025 - 23:37
Ανασχηματισμός με πολιτικό μήνυμα και ανατροπές - Οι αποχωρήσεις, οι επιστροφές και οι ισορροπίες Χριστοδουλίδη

Ανασχηματισμός με πολιτικό μήνυμα και ανατροπές - Οι αποχωρήσεις, οι επιστροφές και οι ισορροπίες Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε έναν ανασχηματισμό που, παρά τον χαρακτηρισμό «μίνι», φέρει έντονη πολιτική φόρτιση και στρατηγική στόχευση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός με πολιτικό μήνυμα και ανατροπές - Οι αποχωρήσεις, οι επιστροφές και οι ισορροπίες Χριστοδουλίδη

Ανασχηματισμός με πολιτικό μήνυμα και ανατροπές - Οι αποχωρήσεις, οι επιστροφές και οι ισορροπίες Χριστοδουλίδη

  •  05.12.2025 - 17:59
Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

  •  05.12.2025 - 17:17
VIDEO: Γκάφα ολκής από Ολγκίν μετά τη συνάντηση με Ερχιουρμάν - Αποκάλεσε τα κατεχόμενα «Turkish Cyprus side»

VIDEO: Γκάφα ολκής από Ολγκίν μετά τη συνάντηση με Ερχιουρμάν - Αποκάλεσε τα κατεχόμενα «Turkish Cyprus side»

  •  05.12.2025 - 21:01
Γιώργος Πενηνταέξ στο «Τ»: «Θα βοηθήσω τους απλούς ανθρώπους - Αιφνιδιαστική η χρονική στιγμή του ανασχηματισμού»

Γιώργος Πενηνταέξ στο «Τ»: «Θα βοηθήσω τους απλούς ανθρώπους - Αιφνιδιαστική η χρονική στιγμή του ανασχηματισμού»

  •  05.12.2025 - 19:53
ΕΔΕΚ: Δυσαρέσκεια για τον ανασχηματισμό Χριστοδουλίδη - Συνέρχεται το πολιτικό γραφείο την Κυριακή

ΕΔΕΚ: Δυσαρέσκεια για τον ανασχηματισμό Χριστοδουλίδη - Συνέρχεται το πολιτικό γραφείο την Κυριακή

  •  05.12.2025 - 20:40
Ξυλοδαρμός μαθητή: Με τραύμα στο κεφάλι από πέτρα που έριξε 15χρονη - Απειλές από τον πατέρα της

Ξυλοδαρμός μαθητή: Με τραύμα στο κεφάλι από πέτρα που έριξε 15χρονη - Απειλές από τον πατέρα της

  •  05.12.2025 - 17:33
Νέα απάτη με κρυπτονομίσματα: Εμπιστεύτηκε άγνωστο και επένδυσε πέραν των 26 χιλιάδων ευρώ - Πώς τον ξεγέλασε

Νέα απάτη με κρυπτονομίσματα: Εμπιστεύτηκε άγνωστο και επένδυσε πέραν των 26 χιλιάδων ευρώ - Πώς τον ξεγέλασε

  •  05.12.2025 - 18:51
Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros για 82,7 δισ. δολάρια - Mega deal στην ψυχαγωγία και το streaming

Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros για 82,7 δισ. δολάρια - Mega deal στην ψυχαγωγία και το streaming

  •  05.12.2025 - 14:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα