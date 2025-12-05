Ecommbx
Διεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στο Περού: Δέκα φοιτητές νεκροί από φωτιά σε εστιατόριο

 05.12.2025 - 23:37
Τραγωδία στο Περού: Δέκα φοιτητές νεκροί από φωτιά σε εστιατόριο

Δέκα φοιτητές έχασαν τη ζωή τους και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν σε φωτιά που ξέσπασε σε εστιατόριο στην επαρχία Πούνο των Άνδεων, στο νοτιοανατολικό Περού, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η φωτιά ξέσπασε χθες Πέμπτη σε ένα κατάστημα στην πόλη Ουανκανέ, όπου μια ομάδα φοιτητών γιόρταζε γενέθλια. Τα θύματα, ηλικίας 17 έως 23 ετών, βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο του εστιατορίου, ενός κτιρίου από ξύλο και τούβλα, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για έξι νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από την έκρηξη μιας φιάλης αερίου.

Οι κάτοικοι προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες και κουβάδες με νερό.

Οι πυροσβέστες πάντως έφτασαν στο σημείο από τη γειτονική πόλη Χουλιάκα έπειτα από περίπου μία ώρα. Η πόλη Ουανκανέ, με πληθυσμό περίπου 20.000 κατοίκων, δεν διαθέτει δική της πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο στις απομακρυσμένες περιοχές του Περού, όπου τα κτίρια πολλές φορές δεν τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

