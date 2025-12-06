Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τηλεφώνημα από τον Ρονάλντο δέχθηκε ο Τραμπ: Δεν υπάρχει καλύτερος από αυτόν, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

 06.12.2025 - 21:56
Τηλεφώνημα από τον Ρονάλντο δέχθηκε ο Τραμπ: Δεν υπάρχει καλύτερος από αυτόν, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

Τηλεφώνημα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε ότι δέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την συμπάθειά του προς τον Πορτογάλο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου λέγοντας ότι είναι «ένας απίστευτος τύπος, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως άνθρωπος».

Δεν υπάρχει καλύτερος από αυτόν, κατέληξε ο Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής, μόλις μου τηλεφώνησε για να με ευχαριστήσει για την ξενάγηση που του έκανα αυτή την εβδομάδα στο Λευκό Οίκο και στο Οβάλ Γραφείο. Είναι ένας απίστευτος τύπος, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως άνθρωπος. Δεν υπάρχει καλύτερος από αυτόν!!!

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στην Ουάσινγκτον και έγινε δεκτός από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Οβάλ Γραφείο. Ο Πορτογάλος σταρ συμμετείχε στη σαουδαραβική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την αμερικανική πρωτεύουσα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες ξεναγήθηκαν προσωπικά από τον Τραμπ στους χώρους του Λευκού Οίκου, περιηγούμενοι σε διαδρόμους διακοσμημένους με πορτρέτα ιστορικών προσωπικοτήτων και πίνακες σε χρυσές κορνίζες. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος τους υποδέχθηκε θερμά και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Διακοπή ρεύματος λόγω βλάβης - Οι περιοχές που επηρεάζονται και ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης

 06.12.2025 - 21:31
Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Αισιόδοξη δηλώνει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Ανχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντηση, που είχε το Σάββατο το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ανέφερε σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ ότι είναι "καλό σημάδι" το ότι θα συναντηθούν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων την άλλη εβδομάδα μετά την απραξία και επανέλαβε ότι είναι ενθαρρυμένη από τη συνάντηση που είχε με τους νέους στο Αμμάν πριν από μερικές εβδομάδες.

