Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραγωδία στη Γαλλία: Τέσσερις νεαροί Πορτογάλοι σκοτώθηκαν σε τροχαίο κοντά στα σύνορα με την Ελβετία
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στη Γαλλία: Τέσσερις νεαροί Πορτογάλοι σκοτώθηκαν σε τροχαίο κοντά στα σύνορα με την Ελβετία

 06.12.2025 - 22:35
Τραγωδία στη Γαλλία: Τέσσερις νεαροί Πορτογάλοι σκοτώθηκαν σε τροχαίο κοντά στα σύνορα με την Ελβετία

Τέσσερις νεαροί Πορτογάλοι που διέμεναν στην Ελβετία, δύο άνδρες, εκ των οποίων ένας 16χρονος, και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην κεντροανατολική Γαλλία όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από τον δρόμο.

Εκτός από τον ανήλικο, τα άλλα θύματα του τροχαίου που σημειώθηκε στην πόλη Κολόνζ, στην περιοχή των συνόρων με την Ελβετία, ήταν όλα 18 ετών, μεταξύ των οποίων ο οδηγός.

Οι νέοι, που ήταν δύο ζευγάρια, «όλοι πορτογαλικής εθνικότητας με διεύθυνση κατοικίας στην Ελβετία», επρόκειτο να ταξιδέψουν για το Παρίσι.

Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία της έρευνας, «δεν υπάρχει καμιά ένδειξη που να υποδηλώνει ότι είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι έχει διαταχθεί να γίνει νεκροψία.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 τοπική ώρα. Μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά. Παρά την παρέμβαση των πυροσβεστών, διαπιστώθηκε ότι όλοι επιβαίνοντες ήταν νεκροί.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καύσιμα: Αυξήσεις στις τιμές πριν τις γιορτές - Πού κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια
Όταν περνάμε τα οδοφράγματα… αναγνωρίζουμε το ψευδοκράτος; Διεθνολόγος απαντά στο «Τ»
Η Κομισιόν εγκρίνει προκαταβολή 2,3 εκατ. ευρώ για την Κύπρο μετά τις πυρκαγιές σε Λεμεσό και Πάφο
Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Ισχυρές καταιγίδες «χτυπούν» την Κύπρο - Πότε τίθεται σε ισχύ
Αν σ' αρέσουν τα Χριστούγεννα μην το χάσεις! Στον Πρωταρά αυτές τις γιορτές θα στηθεί κάτι ξεχωριστό
Τι πρέπει να απενεργοποιήσετε τώρα στο κινητό σας – Για ασφάλεια και διάρκεια μπαταρίας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ελλάδα: Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του, νοσηλεύεται στα Γιαννιτσά με συμπτώματα εγκεφαλικού

 06.12.2025 - 22:15
Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Αισιόδοξη δηλώνει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Ανχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντηση, που είχε το Σάββατο το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ανέφερε σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ ότι είναι "καλό σημάδι" το ότι θα συναντηθούν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων την άλλη εβδομάδα μετά την απραξία και επανέλαβε ότι είναι ενθαρρυμένη από τη συνάντηση που είχε με τους νέους στο Αμμάν πριν από μερικές εβδομάδες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

  •  06.12.2025 - 12:11
Η Λευκωσία σε ένταση: Η Ολγκίν, οι απαιτήσεις Ερχιουρμάν και ο ανασχηματισμός που πυροδοτεί αντιδράσεις

Η Λευκωσία σε ένταση: Η Ολγκίν, οι απαιτήσεις Ερχιουρμάν και ο ανασχηματισμός που πυροδοτεί αντιδράσεις

  •  06.12.2025 - 14:10
Νέα σεισμική δόνηση στην Κύπρο - Που έγινε αισθητή

Νέα σεισμική δόνηση στην Κύπρο - Που έγινε αισθητή

  •  06.12.2025 - 21:12
Λιοπέτρι: Συμπλοκή αγνώστων αναστάτωσε την περιοχή - Εντοπίστηκε όχημα με ζημιές

Λιοπέτρι: Συμπλοκή αγνώστων αναστάτωσε την περιοχή - Εντοπίστηκε όχημα με ζημιές

  •  06.12.2025 - 18:41
Η Κομισιόν εγκρίνει προκαταβολή 2,3 εκατ. ευρώ για την Κύπρο μετά τις πυρκαγιές σε Λεμεσό και Πάφο

Η Κομισιόν εγκρίνει προκαταβολή 2,3 εκατ. ευρώ για την Κύπρο μετά τις πυρκαγιές σε Λεμεσό και Πάφο

  •  06.12.2025 - 12:59
Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Ισχυρές καταιγίδες «χτυπούν» την Κύπρο - Πότε τίθεται σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Ισχυρές καταιγίδες «χτυπούν» την Κύπρο - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  06.12.2025 - 17:31
Video: Οι πρώτες νιφάδες στα ορεινά - Ελαφριά χιονόπτωση στον Πεδουλά

Video: Οι πρώτες νιφάδες στα ορεινά - Ελαφριά χιονόπτωση στον Πεδουλά

  •  06.12.2025 - 20:12
Video: Άναψαν τα φώτα της ελπίδας στη Λάρνακα για τα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο

Video: Άναψαν τα φώτα της ελπίδας στη Λάρνακα για τα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο

  •  06.12.2025 - 19:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα