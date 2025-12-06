Ecommbx
Video: Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας - Χημικά και κρότου λάμψης από την ΕΛΑΣ

 06.12.2025 - 20:22
Επεισόδια σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας στην πορεία για τη 17η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Συγκεκριμένα, ενώ η πορεία βρισκόταν προς το τέλος της, στην οδό Πανεπιστημίου, μέρος αυτής προσπάθησε να κατευθυνθεί προς τα Εξάρχεια, ωστόσο, δυνάμεις των ΜΑΤ τους απώθησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα επεισόδια:

 

Δείτε βίντεο από την πορεία στην Αθήνα:

 

Video: Οι πρώτες νιφάδες στα ορεινά - Ελαφριά χιονόπτωση στον Πεδουλά

 06.12.2025 - 20:12
«Mου έφαγε το παιδί μου»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου αγοριού μετά τη φονική επίθεση από το πίτμπουλ της οικογένειας

 06.12.2025 - 20:47
Αισιόδοξη δηλώνει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Ανχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντηση, που είχε το Σάββατο το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ανέφερε σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ ότι είναι "καλό σημάδι" το ότι θα συναντηθούν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων την άλλη εβδομάδα μετά την απραξία και επανέλαβε ότι είναι ενθαρρυμένη από τη συνάντηση που είχε με τους νέους στο Αμμάν πριν από μερικές εβδομάδες.

