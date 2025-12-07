Έγινε «μικρή Βενετία» η Πάφος - Δρόμοι έγιναν κυριολεκτικά...ποτάμια - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Οριστικοποιείται αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα - Αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα Υπουργοί και Υφυπουργοί
Σάρκα και οστά παίρνει αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα. Τρεις νέοι υπουργοί και μια νέα υφυπουργός αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα.
Οι έντονες καταιγίδες και βροχοπτώσεις έφεραν λασπόνερα κάνοντας τους δρόμους ποτάμια
Σε λίμνη μετατράπηκαν περιοχές στην Πόλη Χρυσοχούς♬ πρωτότυπος ήχος - PafosPress.com
