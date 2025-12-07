Είστε έτοιμοι για χιόνια; Άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στο Τρόοδος - Δείτε live εικόνα

Συγκεκριμένα ο kitasweather δημοσίευσε στη σελίδα του facebook ανάρτηση στην οποία αναγράφει ότι «πέφτουν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους χωρίς όμως χιονόστρωση.

Σε περίπτωση που επηρεαστεί η περιοχή από καταιγίδα ίσως παρατηρηθεί παροδική χιονόστρωση ή χιονοχάλαζο»

Παρακολουθήστε ζωντανά τις νιφάδες πιο κάτω:

https://kitasweather.com/cyprus-weather-camera/troodos-cam2/