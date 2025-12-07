Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕίστε έτοιμοι για χιόνια; Άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στο Τρόοδος - Δείτε live εικόνα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είστε έτοιμοι για χιόνια; Άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στο Τρόοδος - Δείτε live εικόνα

 07.12.2025 - 15:55
Είστε έτοιμοι για χιόνια; Άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στο Τρόοδος - Δείτε live εικόνα

Πολλοί το περίμεναν καθώς η περίοδος του καλοκαιριού φέτος επεκτάθηκε μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Σήμερα το απόγευμα άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες νιφάδες χιονιού για τον φετινό χειμώνα.

Συγκεκριμένα ο kitasweather δημοσίευσε στη σελίδα του facebook  ανάρτηση στην οποία αναγράφει ότι «πέφτουν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους χωρίς όμως χιονόστρωση.

Σε περίπτωση που επηρεαστεί η περιοχή από καταιγίδα ίσως παρατηρηθεί παροδική χιονόστρωση ή χιονοχάλαζο»

 

Παρακολουθήστε ζωντανά τις νιφάδες πιο κάτω:

https://kitasweather.com/cyprus-weather-camera/troodos-cam2/

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κακοκαιρία Byron: Μέχρι πότε θα την έχουμε στην Κύπρο - Πού αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα
Τρόμος για 24χρονο διανομέα στη Λεμεσό: Κουκουλοφόροι του επιτέθηκαν με ξύλα και μαχαίρι - Διέφυγε πεζός
Οδόφραγμα Λήδρας: Πήγε να περάσει στις ελεύθερες περιοχές και συνελήφθη 36χρονος - Καταζητείτο για απόπειρα φόνου
Δύο προϊόντα που πρέπει να ξεφορτωθούμε από το μπάνιο για το καλό του εντέρου
Χειμερινός τουρισμός: Πώς η Κύπρος μεταμορφώνεται σε έναν ολόχρονο προορισμό – Τα νούμερα που μιλούν
Αυτοί είναι οι επτά «hot» προορισμοί που πρέπει να επισκεφθείς τα Χριστούγεννα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εντυπωσιακές εικόνες από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη - Η λάβα έφτασε τα 30 μέτρα - Βίντεο

 07.12.2025 - 15:35
Επόμενο άρθρο

Έγινε «μικρή Βενετία» η Πάφος - Δρόμοι έγιναν κυριολεκτικά...ποτάμια - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

 07.12.2025 - 16:16
Οριστικοποιείται αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα - Αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα Υπουργοί και Υφυπουργοί

Οριστικοποιείται αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα - Αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα Υπουργοί και Υφυπουργοί

Σάρκα και οστά παίρνει αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα. Τρεις νέοι υπουργοί και μια νέα υφυπουργός αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οριστικοποιείται αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα - Αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα Υπουργοί και Υφυπουργοί

Οριστικοποιείται αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα - Αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα Υπουργοί και Υφυπουργοί

  •  07.12.2025 - 14:53
ΕΔΕΚ: Ιδού η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου για τη σχέση με την κυβέρνηση

ΕΔΕΚ: Ιδού η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου για τη σχέση με την κυβέρνηση

  •  07.12.2025 - 14:28
Έρχιουρμαν: «Αρχίζει μια γεμάτη εβδομάδα για το Κυπριακό…ο Δεκέμβριος είναι ένας μήνας έντονων διπλωματικών επαφών»

Έρχιουρμαν: «Αρχίζει μια γεμάτη εβδομάδα για το Κυπριακό…ο Δεκέμβριος είναι ένας μήνας έντονων διπλωματικών επαφών»

  •  07.12.2025 - 16:48
Είστε έτοιμοι για χιόνια; Άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στο Τρόοδος - Δείτε live εικόνα

Είστε έτοιμοι για χιόνια; Άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στο Τρόοδος - Δείτε live εικόνα

  •  07.12.2025 - 15:55
«Stranger Things» αλά Κυπριακά: Δείτε τον Vecna να μαζεύει ελιές, τον Mike σε γαϊδουράκι και…πολλά άλλα – Φωτογραφίες

«Stranger Things» αλά Κυπριακά: Δείτε τον Vecna να μαζεύει ελιές, τον Mike σε γαϊδουράκι και…πολλά άλλα – Φωτογραφίες

  •  07.12.2025 - 15:30
Πάρτε σακάκι: Χειμώνιασε για τα καλά – Καταιγίδες και χαλάζι αύριο στο «μενού» του καιρού – Μέχρι πού θα πέσει η θερμοκρασία

Πάρτε σακάκι: Χειμώνιασε για τα καλά – Καταιγίδες και χαλάζι αύριο στο «μενού» του καιρού – Μέχρι πού θα πέσει η θερμοκρασία

  •  07.12.2025 - 18:01
Έγινε «μικρή Βενετία» η Πάφος - Δρόμοι έγιναν κυριολεκτικά...ποτάμια - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Έγινε «μικρή Βενετία» η Πάφος - Δρόμοι έγιναν κυριολεκτικά...ποτάμια - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

  •  07.12.2025 - 16:16
Βίντεο - Σε νέα μπλεξίματα ο πατέρας του Γιαμάλ - Ένταση και παρέμβαση ασφαλείας στη Σεβίλλη

Βίντεο - Σε νέα μπλεξίματα ο πατέρας του Γιαμάλ - Ένταση και παρέμβαση ασφαλείας στη Σεβίλλη

  •  07.12.2025 - 14:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα