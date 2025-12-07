Τα σημάδια στα πόδια που προμηνύουν ότι η καρδιά κινδυνεύει – Μην τα αγνοήσετε

Η περιφερική αρτηριακή νόσος (PAD) είναι μια ασθένεια που επηρεάζει τα αιμοφόρα αγγεία, κυρίως τις αρτηρίες των ποδιών. Προκαλείται συνήθως από την αθηροσκλήρωση, μια κατάσταση που σχετίζεται στενά με την υψηλή χοληστερόλη, καθώς η στένωση των αρτηριών μειώνει τη ροή του αίματος. Η υψηλή χοληστερόλη, ιδιαίτερα η LDL («κακή» χοληστερόλη), αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για την αθηροσκλήρωση.

Ανησυχητικό αποτελεί το στοιχείο ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια από τη διάγνωση της νόσου το 20% των ασθενών κινδυνεύουν από καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ το ένα τρίτο θα καταλήξει, σύμφωνα με την κλινική Mayo. Η Δρ. Amy Pollak, καρδιολόγος στην Κλινική Mayo, σημειώνει ότι «θα πρέπει να ρωτάμε για τα συμπτώματα, να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ασθενείς με επιθετική φαρμακευτική θεραπεία και να τους παρακολουθούμε πιο στενά». Αυτό, δήλωσε η Δρ Pollak, θα μπορούσε να είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του αριθμού των ατόμων με καρδιακές παθήσεις, που είναι σήμερα η κύρια αιτία θανάτου στις ΗΠΑ.

Τα ύποπτα συμπτώματα

Το 60% των ατόμων με τη συγκεκριμένη πάθηση εμφανίζει έντονο πόνο ή αίσθημα βάρους ή κράμπες στους μυς των ποδιών κατά το περπάτημα ή την άσκηση, ο οποίος συνήθως υποχωρεί με την ξεκούραση. Εκτός από τον πόνο από το περπάτημα, άλλα σημάδια της πάθησης περιλαμβάνουν τη μυϊκή αδυναμία, την απώλεια τριχοφυΐας στα πόδια, τις αλλαγές στο χρώμα του δέρματος λόγω της κακής αιμάτωσης της περιοχής, την αργή επούλωση των πληγών και τους ασθενείς σφυγμούς στα πόδια.

Στις ομάδες υψηλότερου κινδύνου περιλαμβάνονται οι καπνιστές, όσοι έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη ή είναι παχύσαρκοι και οι άνω των 60 ετών. Εάν δε διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως σε απώλεια των άκρων, επειδή η μείωση της κυκλοφορίας μπορεί να προκαλέσει το θάνατο των ιστών, σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία.

Στην φαρμακευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνονται οι στατίνες ή η χορήγηση αντιπηκτικών. Οι στατίνες είναι φάρμακα που μπορούν να μειώσουν την ποσότητα της χοληστερόλης στην κυκλοφορία του αίματος.

Για την πρόληψη της περιφερικής αρτηριοπάθειας, το CDC συνιστά την συστηματική καρδιοαναπνευστική άσκηση (cardio) για να ενισχυθεί η ροή του αίματος στο κυκλοφορικό σύστημα. Αντίστοιχα, όμως, θα πρέπει να γίνουν και κινήσεις προς τη μείωση της χοληστερόλης, όπως με την υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής με περισσότερες φυτικές ίνες και λιγότερα ζωικά λίπη, όπως το κόκκινο κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα τηγανητά.

