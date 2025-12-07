Ecommbx
Το πιο πολυσυζητημένο νέο bar του χειμώνα ανοίγει στη Λευκωσία - Μια μοναδική εμπειρία που θα σε συναρπάσει
Το πιο πολυσυζητημένο νέο bar του χειμώνα ανοίγει στη Λευκωσία - Μια μοναδική εμπειρία που θα σε συναρπάσει

 07.12.2025 - 17:22
Το πιο πολυσυζητημένο νέο bar του χειμώνα ανοίγει στη Λευκωσία - Μια μοναδική εμπειρία που θα σε συναρπάσει

Σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πρωτεύουσας, στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, ετοιμάζεται να κάνει θεαματική είσοδο στη νυχτερινή Λευκωσία, το ARESΩ Nicosia, το ολοκαίνουριο lounge bar.

Το νέο μαγαζί εγκαταστάθηκε δίπλα στο Sannae, το οποίο άνοιξε μόλις πριν από μερικές ημέρες.

Οι δημιουργοί του -η ομάδα του Ivory- με αυτό τους το εγχείρημα θέλησαν να δώσουν επιλογές για έξοδο τόσο για φαγητό όσο και για ποτό και διασκέδαση, μιας και τα δύο μαγαζιά χωρίζονται μόνο από ένα γυάλινο διάφραγμα.

Όοσν αφορά στο ολοκαίνουριο μαγαζί που άνοιξε χθες Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, με φιλοξενούμενο τον DJ Harry Vasilagkos (@harry_v) από το Wanted Athens, το concept του κινείται στη φιλοσοφία της δυνατής μουσικής από DJs, των απολαυστικών γεύσεων και των premium ποτών: κρασιά από Κύπρο και Ελλάδα, κλασικά και signature κοκτέιλ, καθώς και προσεκτικά επιλεγμένα spirits.

Όσον αφορά τη μουσική ταυτότητα, το ARESΩ θα φιλοξενεί κορυφαία ονόματα της εγχώριας σκηνής αλλά και καλεσμένους DJs από γνωστά venues της Αθήνας και της Χαλκιδικής. Παράλληλα, από τις αρχές Ιανουαρίου αναμένεται να προστεθεί και ένα δυνατό live act (Τετάρτη ή Πέμπτη), το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.

Από την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, τα απογευματινά parties από τις 17:00 θα φέρνουν commercial και κυρίως ελληνικά vibes, σε ύφος που θυμίζει τις μέρες του Ivory.

(22255288) Chapo Central, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 20, Santaroza Tower, Λευκωσία. Ώρες λειτουργίας: Παρ–Σ 20:00–02:00, Κ 17:00–22:00.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

