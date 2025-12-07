Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έντονα καιρικά φαινόμενα: Τρέχει η Πυροσβεστική – Η επαρχία που πλημμύρισε και οι τρεις που δεν χρειάστηκαν βοήθεια

 07.12.2025 - 16:58
Έντονα καιρικά φαινόμενα: Τρέχει η Πυροσβεστική – Η επαρχία που πλημμύρισε και οι τρεις που δεν χρειάστηκαν βοήθεια

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία μέχρι αυτή την ώρα, ανταποκρίθηκε συνολικά σε 31 κλήσεις σήμερα λόγω έντονων βροχοπτώσεων.

Οι κλήσεις αφορούσαν κυρίως αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια υποστατικών, ανοίγματα οχετών όμβριων υδάτων και πτώσεις δέντρων.

Αναλυτικά, το φαινόμενο ήταν εντονότερο στην επαρχία Πάφου, η οποία δέχτηκε μέχρι στιγμής 28 κλήσεις, 25 από τις οποίες αφορούσαν το διαμέρισμα Πόλις Χρυσοχούς στις κοινότητες Πόλις, Λατσί, Προδρόμι, Αργάκα και Δρούσεια και εργάζονται συνεργεία από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Πάφου, σε συνεργασία με το Δημαρχείο Πόλις Χρυσοχούς. Χρειάστηκε να γίνει ανάκληση προσωπικού για διεκπεραίωση όλων των κλήσεων.

Επιπρόσθετα, η επαρχία Λεμεσού δέχτηκε μόλις δύο κλήσεις για άντληση νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια υποστατικών και η ΕΜΑΚ σε μια κλήση για άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων.

Οι επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, δεν έχουν δεχτεί κλήσεις για βοήθεια.

Το φαινόμενο φαίνεται να εξασθενεί, ωστόσο τα συνεργεία συνεχίζουν μέχρις ώτου διεκπεραιωθούν όλα τα περιστατικά.

 

Έρχιουρμαν: «Αρχίζει μια γεμάτη εβδομάδα για το Κυπριακό…ο Δεκέμβριος είναι ένας μήνας έντονων διπλωματικών επαφών»

 07.12.2025 - 16:48
Το πιο πολυσυζητημένο νέο bar του χειμώνα ανοίγει στη Λευκωσία - Μια μοναδική εμπειρία που θα σε συναρπάσει

 07.12.2025 - 17:22
