Έντονα καιρικά φαινόμενα: Τρέχει η Πυροσβεστική – Η επαρχία που πλημμύρισε και οι τρεις που δεν χρειάστηκαν βοήθεια

Οι κλήσεις αφορούσαν κυρίως αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια υποστατικών, ανοίγματα οχετών όμβριων υδάτων και πτώσεις δέντρων.

Αναλυτικά, το φαινόμενο ήταν εντονότερο στην επαρχία Πάφου, η οποία δέχτηκε μέχρι στιγμής 28 κλήσεις, 25 από τις οποίες αφορούσαν το διαμέρισμα Πόλις Χρυσοχούς στις κοινότητες Πόλις, Λατσί, Προδρόμι, Αργάκα και Δρούσεια και εργάζονται συνεργεία από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Πάφου, σε συνεργασία με το Δημαρχείο Πόλις Χρυσοχούς. Χρειάστηκε να γίνει ανάκληση προσωπικού για διεκπεραίωση όλων των κλήσεων.

Επιπρόσθετα, η επαρχία Λεμεσού δέχτηκε μόλις δύο κλήσεις για άντληση νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια υποστατικών και η ΕΜΑΚ σε μια κλήση για άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων.

Οι επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, δεν έχουν δεχτεί κλήσεις για βοήθεια.

Το φαινόμενο φαίνεται να εξασθενεί, ωστόσο τα συνεργεία συνεχίζουν μέχρις ώτου διεκπεραιωθούν όλα τα περιστατικά.