Το ξέσπασμα της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Ισπανία μπορεί να προέρχεται από εργαστήριο

 07.12.2025 - 17:41
Οι ισπανικές Aρχές που ερευνούν την επιδημία αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Καταλονία εξετάζουν το ενδεχόμενο η ασθένεια να έχει διαρρεύσει από ερευνητική εγκατάσταση.

Η έρευνα εστιάζει σε πέντε κοντινά εργαστήρια ως πιθανές πηγές, αναφέρει ο Guardian.

Από τις 28 Νοεμβρίου έχουν επιβεβαιωθεί 13 κρούσματα πανώλης σε αγριόχοιρους στην ύπαιθρο έξω από τη Βαρκελώνη, γεγονός που ώθησε την Ισπανία να αναλάβει δράση για να περιορίσει την επιδημία πριν εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή για τη βιομηχανία εξαγωγής χοιρινού κρέατος της Ισπανίας.

Οι περιφερειακές Αρχές αρχικά πίστευαν ότι η ασθένεια μπορεί να άρχισε να κυκλοφορεί μετά από την κατανάλωση από αγριογούρουνο μολυσμένων τροφίμων, τα οποία είχαν εισαχθεί από το εξωτερικό, πιθανώς με τη μορφή σάντουιτς με κρέας που είχε πετάξει μεταφορέας.

Ωστόσο, το υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας έδωσε μια νέα κατεύθυνση στην έρευνα, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ιός που βρέθηκε στα νεκρά αγριογούρουνα στην Καταλονία δεν ήταν ο ίδιος με αυτόν που έχει αναφερθεί ότι κυκλοφορεί σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το εν λόγω στέλεχος φαίνεται ότι είναι παρόμοιο με αυτό που εντοπίστηκε στη Γεωργία το 2007.

Η ανακάλυψη ενός ιού παρόμοιου με αυτόν που κυκλοφορούσε στη Γεωργία δεν αποκλείει, επομένως, την πιθανότητα η προέλευσή του να βρίσκεται σε μια βιολογική εγκατάσταση περιορισμού, δήλωσε το υπουργείο την Παρασκευή.

Ο ιός «Georgia 2007» είναι ιός αναφοράς που χρησιμοποιείται συχνά σε πειραματικές μολύνσεις για τη μελέτη του ιού ή την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων τα οποία βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης.

Χθες Σάββατο, ο περιφερειάρχης της Καταλονίας δήλωσε ότι έδωσε εντολή στο καταλανικό ινστιτούτο έρευνας για τα γεωργικά προϊόντα να διενεργήσει έλεγχο σε πέντε εγκαταστάσεις σε ακτίνα 20 χλμ. από τον τόπο της επιδημίας, οι οποίες ασχολούνται με τον ιό της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.

Επί του παρόντος, η περιφερειακή κυβέρνηση δεν αποκλείει καμία πιθανότητα όσον αφορά την προέλευση της επιδημίας, αλλά ούτε επιβεβαιώνει καμία, αναφέρει ο περιφερειάρχης.

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων, που είναι ενδημική στην Αφρική, είναι ακίνδυνη για τον άνθρωπο.

Πηγή: protothema.gr

