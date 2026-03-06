Themasports lifenewscy
LIVE: Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου και Τελ Αβίβ – Βομβαρδισμοί Ισραήλ σε Βηρυτό και Τεχεράνη
ΔΙΕΘΝΗ

LIVE: Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου και Τελ Αβίβ – Βομβαρδισμοί Ισραήλ σε Βηρυτό και Τεχεράνη

 06.03.2026 - 06:10
LIVE: Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου και Τελ Αβίβ – Βομβαρδισμοί Ισραήλ σε Βηρυτό και Τεχεράνη

Μαίνεται για έβδομη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και τις ισραηλινές δυνάμεις να σφυροκοπούν τον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες του Κόλπου και του Ισραήλ, πλήττοντας το Τελ Αβίβ, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Ώρες αγωνίας για 35χρονη στην επ. Λευκωσίας: Πυρπολήθηκε το αυτοκίνητο της - Καταστράφηκε ολοσχερώς
Μουντό το σκηνικό του καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Διαταραχή επηρεάζει το νησί
112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;
Είδες διαφορά στον μισθό σου; Τι ισχύει με τη φορολογική μεταρρύθμιση - Ποιοι επωφελήθηκαν και ποιοι όχι

 

 

 

Περισσότερα