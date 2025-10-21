Ένα βήμα πριν τη σύλληψη των εκτελεστών του Δημοσθένους οι ανακριτές – Συγγενείς και φίλοι του θύματος στο κάδρο των ανακρίσεων

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» η δημοσιογράφος Έρικα Καβάζη, η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Λεμεσού έχει στα χέρια της κρίσιμα στοιχεία που ενισχύουν τις ελπίδες πως πολύ σύντομα θα «κλείσει ο κύκλος» των συλλήψεων.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τρεις συλλήψεις-κλειδί, με την μία – αυτή του 34χρονου υπόπτου – να θεωρείται καθοριστική. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο ανακριτής ενώπιον Δικαστηρίου, ο 34χρονος φέρεται να είναι το πρόσωπο που φυγάδευσε τους εκτελεστές μετά τη δολοφονία, από το σημείο όπου εγκατέλειψαν τη μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτα τους στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα.

Το διπλοκάμπινο όχημα του υπόπτου, με χαρακτηριστικά όπως σχάρα και μονό φουγάρο στο πλάι του ανεμοθώρακα, εντοπίστηκε σε κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης τόσο τις προηγούμενες μέρες όσο και την ημέρα της εκτέλεσης, σε καίρια σημεία που σχετίζονται με τη δολοφονία. Ο ύποπτος, ο οποίος φαίνεται να φορούσε κίτρινη φανέλα τη μοιραία μέρα, συνελήφθη και το όχημά του εξετάζεται εξονυχιστικά για αποτυπώματα και τεκμήρια.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν υποστηρικτικό ρόλο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία, προμήθευσαν τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για τη διαφυγή τους από τη σκηνή του εμπρησμού, όπου κάηκε το βαν στην περιοχή του ποταμού Γερμασόγειας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αγόρασαν τη μοτοσικλέτα από 44χρονο, ο οποίος βρίσκεται ήδη υπό κράτηση, και φέρεται να συνεργάστηκε με τις Αρχές, «ξετυλίγοντας» έτσι το κουβάρι των αποκαλύψεων.

Η ανακριτική ομάδα προχωρεί μεθοδικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κληθούν για ανάκριση και πρόσωπα από το στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του θύματος. Στόχος είναι να ενισχυθεί το σκέλος που αφορά τα κίνητρα πίσω από τη στυγερή αυτή δολοφονία.

Όπως όλα δείχνουν, το παζλ της υπόθεσης συμπληρώνεται κομμάτι-κομμάτι, φέρνοντας τις Αρχές πιο κοντά στην πλήρη διαλεύκανση μιας εγκληματικής ενέργειας που εκτελέστηκε με επαγγελματισμό και ψυχρότητα.