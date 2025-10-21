Κυπριακή εταιρεία δημιούργησε μια μοναδική σοκολάτα με γεύση… μελομακάρονο – Πόσα κοστίζει - Δείτε φωτογραφίες

Cyprus παρουσιάζει μια μοναδική δημιουργία που φέρνει το άρωμα των Χριστουγέννων σε κάθε μπουκιά.

Η νέα Melomakarono Milk Chocolate Bar είναι μια σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής παράδοσης, φτιαγμένη για όσους αγαπούν τη σοκολάτα, αλλά δεν ξεχνούν τις γεύσεις των παιδικών τους χρόνων.

Η χειροποίητη σοκολάτα γάλακτος της Choco King αγκαλιάζει στο εσωτερικό της μια πλούσια, βελούδινη γέμιση μελομακάρονου – του αγαπημένου ελληνικού γλυκού με μέλι, αρωματικά μπαχαρικά και ξύσμα πορτοκαλιού. Κάθε κομμάτι είναι ένας μικρός γιορτινός πειρασμός, όπου η κρεμώδης σοκολάτα συναντά το σιροπιασμένο μπισκότο σε τέλεια ισορροπία.

Πρόκειται για μια σοκολάτα 200g, με τιμή €8.50, που απογειώνει την εμπειρία της γιορτινής απόλαυσης — ιδανική για να τη χαρίσεις ή να τη φυλάξεις για εκείνες τις στιγμές που θες κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Πηγή: checkincyprus