Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΚυπριακή εταιρεία δημιούργησε μια μοναδική σοκολάτα με γεύση… μελομακάρονο – Πόσα κοστίζει - Δείτε φωτογραφίες
LIKE ONLINE

Κυπριακή εταιρεία δημιούργησε μια μοναδική σοκολάτα με γεύση… μελομακάρονο – Πόσα κοστίζει - Δείτε φωτογραφίες

 21.10.2025 - 10:27
Κυπριακή εταιρεία δημιούργησε μια μοναδική σοκολάτα με γεύση… μελομακάρονο – Πόσα κοστίζει - Δείτε φωτογραφίες

Το Choco King Cyprus παρουσιάζει μια μοναδική δημιουργία που φέρνει το άρωμα των Χριστουγέννων σε κάθε μπουκιά.

Η νέα Melomakarono Milk Chocolate Bar είναι μια σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής παράδοσης, φτιαγμένη για όσους αγαπούν τη σοκολάτα, αλλά δεν ξεχνούν τις γεύσεις των παιδικών τους χρόνων.

Η χειροποίητη σοκολάτα γάλακτος της Choco King αγκαλιάζει στο εσωτερικό της μια πλούσια, βελούδινη γέμιση μελομακάρονου του αγαπημένου ελληνικού γλυκού με μέλι, αρωματικά μπαχαρικά και ξύσμα πορτοκαλιού. Κάθε κομμάτι είναι ένας μικρός γιορτινός πειρασμός, όπου η κρεμώδης σοκολάτα συναντά το σιροπιασμένο μπισκότο σε τέλεια ισορροπία.

Πρόκειται για μια σοκολάτα 200g, με τιμή €8.50, που απογειώνει την εμπειρία της γιορτινής απόλαυσης ιδανική για να τη χαρίσεις ή να τη φυλάξεις για εκείνες τις στιγμές που θες κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: checkincyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρκαγιά σε κατάστημα: Εντοπίστηκε το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε – Οι πρώτες ενδείξεις
Τρόμος στη Λεμεσό: Παρενόχληση γυναικών σε παραλιακό πεζόδρομο – Τρεις αναφορές στην Αστυνομία
Η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο κυκλοφορεί ελεύθερη μετά τον χωρισμό της από διάσημο ποδοσφαιριστή
Ολυμπιακός: Στη Βαρκελώνη για την έκπληξη κόντρα στη... «λαβωμένη» Μπαρτσελόνα - Πιθανές ενδεκάδες
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 21 Οκτωβρίου - Ο βίος των Αγίων που τιμούνται
Χειμερινή ώρα: Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου γυρνάμε ξανά τους δείκτες των ρολογιών μας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ένα βήμα πριν τη σύλληψη των εκτελεστών του Δημοσθένους οι ανακριτές – Συγγενείς και φίλοι του θύματος στο κάδρο των ανακρίσεων

 21.10.2025 - 10:13
Επόμενο άρθρο

Ενοικιαστές σε απόγνωση, με όπλο το μαύρο χιούμορ: Η viral αγγελία για το «κοτέτσι» των 1650 ευρώ

 21.10.2025 - 10:28
ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;

ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;

Σημαντική ανταπόκριση ανάμεσα στους πολίτες βρίσκει το νέο κόμμα του Φειδία Παναγιώτου σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ThemaPoll.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;

ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;

  •  21.10.2025 - 06:30
Ένα βήμα πριν τη σύλληψη των εκτελεστών του Δημοσθένους οι ανακριτές – Συγγενείς και φίλοι του θύματος στο κάδρο των ανακρίσεων

Ένα βήμα πριν τη σύλληψη των εκτελεστών του Δημοσθένους οι ανακριτές – Συγγενείς και φίλοι του θύματος στο κάδρο των ανακρίσεων

  •  21.10.2025 - 10:13
Αντώνης Δημητρίου: «Το έγκλημα στην Κύπρο είναι εκτός ελέγχου - Θα χτυπήσει και την δική μας πόρτα μια μέρα»

Αντώνης Δημητρίου: «Το έγκλημα στην Κύπρο είναι εκτός ελέγχου - Θα χτυπήσει και την δική μας πόρτα μια μέρα»

  •  21.10.2025 - 08:50
Οι ψευδοεκλογές και η πολιτική μας τύφλωση - Χτυπούν πάλι οι καμπάνες της αφέλειας

Οι ψευδοεκλογές και η πολιτική μας τύφλωση - Χτυπούν πάλι οι καμπάνες της αφέλειας

  •  21.10.2025 - 06:34
Εταίροι για ΑΤΑ - «Δεν ικανοποιεί ούτε εργοδότες ούτε εργαζομένους το νέο πλαίσιο»

Εταίροι για ΑΤΑ - «Δεν ικανοποιεί ούτε εργοδότες ούτε εργαζομένους το νέο πλαίσιο»

  •  21.10.2025 - 10:06
Δεκαετία ασυδοσίας: «Μαύρα τσαντάκια», χαλαροί έλεγχοι και συναυλίες χωρίς φόρους στο Μακένζυ – Τι αποκαλύπτει η έκθεση της Ελεγκτικής

Δεκαετία ασυδοσίας: «Μαύρα τσαντάκια», χαλαροί έλεγχοι και συναυλίες χωρίς φόρους στο Μακένζυ – Τι αποκαλύπτει η έκθεση της Ελεγκτικής

  •  21.10.2025 - 09:02
Καυστικό υγρό: Τα νεότερα για την κατάσταση υγείας του εργαζόμενου - Το ήπιε όταν επιδιόρθωνε τζακούζι

Καυστικό υγρό: Τα νεότερα για την κατάσταση υγείας του εργαζόμενου - Το ήπιε όταν επιδιόρθωνε τζακούζι

  •  21.10.2025 - 08:49
Ήρθαν οι «εξωγήινοι» στη Λεμεσό - Δείτε τις φωτογραφίες που έγιναν viral

Ήρθαν οι «εξωγήινοι» στη Λεμεσό - Δείτε τις φωτογραφίες που έγιναν viral

  •  21.10.2025 - 09:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα