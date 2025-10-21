Ενοικιαστές σε απόγνωση, με όπλο το μαύρο χιούμορ: Η viral αγγελία για το «κοτέτσι» των 1650 ευρώ

Υποψήφιος ενοικιαστής ανάρτησε μια χιουμοριστική αγγελία σε ομάδα για την εύρεση κατοικίας στα Χανιά, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Μολονότι η ομάδα έχει χρηστικό και όχι σατιρικό χαρακτήρα, η αγγελία προσέλκυσε ενθουσιώδη σχόλια και έγινε αμέσως viral.

Κοτέτσι-σουίτα

«Ενοικιάζεται δίχωρη ανεξάρτητη γκαρσονιέρα με τον χρόνο, με τον μήνα, με την μέρα η και με το δευτερόλεπτο. Πλήρως ανακαινισμένη με αυτόνομη θέρμανση, παράθυρα αλουμινίου τελευταίας τεχνολογίας με δικό σας ρολόι ΔΕΗ. Απαγορεύονται Σκύλοι, Γάτες και Πεθερές. Επιτρέπονται Ελάφια, Καγκουρό και Κοάλα. Οι υποψήφιοι ενοικιαστές πρέπει να προσκομίσουν Φορολογική ενημερότητα τελευταίας 10ετιας , Ποινικό μητρώο και Βιβλιάριο υγείας.

Επίσης ο βλαμμένος που θα αποφασίσει να το κλείσει πρέπει να καταβάλει 3 ενοίκια μπροστά. Τιμή 1650 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η θέα…».

Την αγγελία-τρολάρισμα συνοδεύει φωτογραφία με ευάερο και ευήλιο κοτέτσι με συρματόπλεγμα (εξού και τα «παράθυρα αλουμινίου»).

ΠΗΓΗ: in.gr