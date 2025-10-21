Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΕνοικιαστές σε απόγνωση, με όπλο το μαύρο χιούμορ: Η viral αγγελία για το «κοτέτσι» των 1650 ευρώ
LIKE ONLINE

Ενοικιαστές σε απόγνωση, με όπλο το μαύρο χιούμορ: Η viral αγγελία για το «κοτέτσι» των 1650 ευρώ

 21.10.2025 - 10:28
Ενοικιαστές σε απόγνωση, με όπλο το μαύρο χιούμορ: Η viral αγγελία για το «κοτέτσι» των 1650 ευρώ

Το μαύρο χιούμορ είναι το ύστατο όπλο που έχουν οι ενοικιαστές και οι ενοικιάστριες για να αντιμετωπίσουν τη λαίλαπα της στεγαστικής κρίσης και των εξωφρενικών ενοικίων.

Υποψήφιος ενοικιαστής ανάρτησε μια χιουμοριστική αγγελία σε ομάδα για την εύρεση κατοικίας στα Χανιά, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Μολονότι η ομάδα έχει χρηστικό και όχι σατιρικό χαρακτήρα, η αγγελία προσέλκυσε ενθουσιώδη σχόλια και έγινε αμέσως viral.

Κοτέτσι-σουίτα

«Ενοικιάζεται δίχωρη ανεξάρτητη γκαρσονιέρα με τον χρόνο, με τον μήνα, με την μέρα η και με το δευτερόλεπτο. Πλήρως ανακαινισμένη με αυτόνομη θέρμανση, παράθυρα αλουμινίου τελευταίας τεχνολογίας με δικό σας ρολόι ΔΕΗ. Απαγορεύονται Σκύλοι, Γάτες και Πεθερές. Επιτρέπονται Ελάφια, Καγκουρό και Κοάλα. Οι υποψήφιοι ενοικιαστές πρέπει να προσκομίσουν Φορολογική ενημερότητα τελευταίας 10ετιας , Ποινικό μητρώο και Βιβλιάριο υγείας.

Επίσης ο βλαμμένος που θα αποφασίσει να το κλείσει πρέπει να καταβάλει 3 ενοίκια μπροστά. Τιμή 1650 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η θέα…».

Την αγγελία-τρολάρισμα συνοδεύει φωτογραφία με ευάερο και ευήλιο κοτέτσι με συρματόπλεγμα (εξού και τα «παράθυρα αλουμινίου»).

ΠΗΓΗ: in.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρκαγιά σε κατάστημα: Εντοπίστηκε το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε – Οι πρώτες ενδείξεις
Τρόμος στη Λεμεσό: Παρενόχληση γυναικών σε παραλιακό πεζόδρομο – Τρεις αναφορές στην Αστυνομία
Η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο κυκλοφορεί ελεύθερη μετά τον χωρισμό της από διάσημο ποδοσφαιριστή
Ολυμπιακός: Στη Βαρκελώνη για την έκπληξη κόντρα στη... «λαβωμένη» Μπαρτσελόνα - Πιθανές ενδεκάδες
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 21 Οκτωβρίου - Ο βίος των Αγίων που τιμούνται
Χειμερινή ώρα: Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου γυρνάμε ξανά τους δείκτες των ρολογιών μας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κυπριακή εταιρεία δημιούργησε μια μοναδική σοκολάτα με γεύση… μελομακάρονο – Πόσα κοστίζει - Δείτε φωτογραφίες

 21.10.2025 - 10:27
Επόμενο άρθρο

Αυτή η περιοχή μένει χωρίς νερό λόγω βλάβης - Πότε θα επιδιορθωθεί το πρόβλημα

 21.10.2025 - 10:33
ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;

ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;

Σημαντική ανταπόκριση ανάμεσα στους πολίτες βρίσκει το νέο κόμμα του Φειδία Παναγιώτου σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ThemaPoll.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;

ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;

  •  21.10.2025 - 06:30
Ένα βήμα πριν τη σύλληψη των εκτελεστών του Δημοσθένους οι ανακριτές – Συγγενείς και φίλοι του θύματος στο κάδρο των ανακρίσεων

Ένα βήμα πριν τη σύλληψη των εκτελεστών του Δημοσθένους οι ανακριτές – Συγγενείς και φίλοι του θύματος στο κάδρο των ανακρίσεων

  •  21.10.2025 - 10:13
Αντώνης Δημητρίου: «Το έγκλημα στην Κύπρο είναι εκτός ελέγχου - Θα χτυπήσει και την δική μας πόρτα μια μέρα»

Αντώνης Δημητρίου: «Το έγκλημα στην Κύπρο είναι εκτός ελέγχου - Θα χτυπήσει και την δική μας πόρτα μια μέρα»

  •  21.10.2025 - 08:50
Οι ψευδοεκλογές και η πολιτική μας τύφλωση - Χτυπούν πάλι οι καμπάνες της αφέλειας

Οι ψευδοεκλογές και η πολιτική μας τύφλωση - Χτυπούν πάλι οι καμπάνες της αφέλειας

  •  21.10.2025 - 06:34
Εταίροι για ΑΤΑ - «Δεν ικανοποιεί ούτε εργοδότες ούτε εργαζομένους το νέο πλαίσιο»

Εταίροι για ΑΤΑ - «Δεν ικανοποιεί ούτε εργοδότες ούτε εργαζομένους το νέο πλαίσιο»

  •  21.10.2025 - 10:06
Δεκαετία ασυδοσίας: «Μαύρα τσαντάκια», χαλαροί έλεγχοι και συναυλίες χωρίς φόρους στο Μακένζυ – Τι αποκαλύπτει η έκθεση της Ελεγκτικής

Δεκαετία ασυδοσίας: «Μαύρα τσαντάκια», χαλαροί έλεγχοι και συναυλίες χωρίς φόρους στο Μακένζυ – Τι αποκαλύπτει η έκθεση της Ελεγκτικής

  •  21.10.2025 - 09:02
Καυστικό υγρό: Τα νεότερα για την κατάσταση υγείας του εργαζόμενου - Το ήπιε όταν επιδιόρθωνε τζακούζι

Καυστικό υγρό: Τα νεότερα για την κατάσταση υγείας του εργαζόμενου - Το ήπιε όταν επιδιόρθωνε τζακούζι

  •  21.10.2025 - 08:49
Ήρθαν οι «εξωγήινοι» στη Λεμεσό - Δείτε τις φωτογραφίες που έγιναν viral

Ήρθαν οι «εξωγήινοι» στη Λεμεσό - Δείτε τις φωτογραφίες που έγιναν viral

  •  21.10.2025 - 09:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα