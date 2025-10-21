Αυτή η περιοχή μένει χωρίς νερό λόγω βλάβης - Πότε θα επιδιορθωθεί το πρόβλημα

ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;
Σημαντική ανταπόκριση ανάμεσα στους πολίτες βρίσκει το νέο κόμμα του Φειδία Παναγιώτου σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ThemaPoll.
Οι καταναλωτές «προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών».
Ο ΕΟΑ απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις