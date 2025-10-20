Video: Πώς συνδέονται οι τρεις με τη δολοφονία του Δημοσθένους - Πρόσωπο «κλειδί» ο 39χρονος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha «οι τρεις ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού υπό τη συνοδεία πάνοπλων μελών του ΕΑΟ και του ΟΠΕ Λεμεσού.

Ο ανακριτής της υπόθεσης προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις σε σχέση με τη στυγερή δολοφονία του επιχειρηματία, ενώ επέβαινε στο πολυτελές όχημά του με τον δεκαεννιά χρόνο γιο του.

Ήδη, ο εκ των υπόπτων πενήντα οχτώ και τριάντα ετών, φαίνεται να ήταν τα πρόσωπα που είχαν αναλάβει να εξασφαλίσουν τη μοτοσυκλέτα διαφυγής των εκτελεστών μετά τον εμπρησμό του βαν οχήματος, τους οποίους και κατονόμασε ο 44χρονος ιδιοκτήτης του σκούτερ.

Σύμφωνα με τον ανακριτή, μετά την εγκληματική ενέργεια, οι δύο ύποπτοι επικοινώνησαν με τον 44χρονο και του ανέφεραν πως η αστυνομία βρήκε τη μοτοσυκλέτα και πως αν τον ρωτήσουν να πει πώς του την έκλεψαν. Ο ανακριτής αναφέρθηκε στις κινήσεις των δραστών πριν, κατά και μετά τη δολοφονία του Δημοσθένους. Τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης των σκηνών κατέγραψαν και διπλοκάμπινο όχημα, το οποίο ανήκει στον τρίτο ύποπτο, ηλικίας τριάντα εννέα ετών.

Από τις μαρτυρίες που εξασφαλίστηκαν, το διπλοκάμπινο όχημα φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε και στην παρακολούθηση του θύματος μερικά εικοσιτετράωρα πριν από τη δολοφονία του.

Από μαρτυρία που εξασφαλίστηκε, φαίνεται ότι το όχημα ακολούθησε τη μοτοσυκλέτα των δραστών από την σκηνή του εμπρησμού μέχρι το σημείο που εγκαταλείφθηκε και υπάρχει επίσης υπόνοια ότι ο οδηγός του συγκεκριμένου αυτοκινήτου παρέλαβε τους δράστες για να τους φυγαδεύσει.

Κλειδί στην υπόθεση θεωρείται ο 39χρονος, καθώς φέρεται, σύμφωνα με τους ανακριτές, να γνωρίζει τους εκτελεστές του Δημοσθένους. Ο ίδιος τοποθετεί τον εαυτό του στη σκηνή και προβάλλει ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται. Οι αρχές παρέλαβαν το διπλοκάμπινο όχημα και αναμένεται να εξεταστεί, ενώ από τις έρευνες στα σπίτια των τριών υπόπτων κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και μια κίτρινη φανέλα»