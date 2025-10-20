Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι μισούν ο ένας τον άλλον, αλλά θα βρούμε λύση

«Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι το τελευταίο μέτωπο που πρέπει να επιλύσουμε. Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε, αλλά είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί έχουμε δύο ηγέτες που μισούν ο ένας τον άλλον» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ένταση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι «πάνω από όλα», γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολο τον δρόμο προς τη συμφωνία. «Αυτή η αντιπαλότητα τους καθιστά τα πράγματα αρκετά περίπλοκα» ανέφερε ο πρώην πρόεδρος.

Όσον αφορά την πιθανότητα νίκης της Ουκρανίας, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι θα κερδίσει, αλλά επισήμανε ότι «πολλά μπορούν να συμβούν σε έναν πόλεμο». «Δεν είπα ποτέ ότι θα νικήσουν, αλλά είπα ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος είναι «πολύ παράξενο πράγμα» και ότι πολλά κακά συμβαίνουν.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα