Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών - Παραμένει κλειστό Τμήμα της Λεωφόρου Στροβόλου

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιχειρεί αυτή την ώρα με κατάσβεση και είσοδο ομάδων για έρευνα στο πατάρι του καταστήματος, αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, σε ανάρτηση του στο προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ».

«Φαίνεται ότι μετά την είσοδο ομάδων μας και στο υπόγειο να έχει επηρεαστεί από τον καπνό και όχι από την πυρκαγιά. Έγινε έλεγχος και στους δύο ορόφους πάνω από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών το οποίο φιλοξενεί γραφεία τριών ιδιωτικών εταιρειών. Επηρεάστηκαν από τους καπνούς. Τόσο άτομα τα οποία βρίσκονταν εντός των γραφείων όσο και ένα άτομο το οποίο βρισκόταν εντός του καταστήματος ηλεκτρικών ειδών εκκένωσαν έγκαιρα το κτίριο», καταλήγει ο κ. Κεττής.

Κλειστό Παραμένει Τμήμα της Λεωφόρου Στροβόλου προς τη Λακατάμια

Κλειστό παραμένει γύρω στις 9.00 το βράδυ της Δευτέρας, τμήμα της λεωφόρου Στροβόλου, μεταξύ της σύνδεσης με την οδό Παύλου Μελά και του κυκλικού κόμβου με τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, στον Στρόβολο, στην κατεύθυνση από Λευκωσία προς Λακατάμια. Το αντίστοιχο τμήμα της λεωφόρου, στην κατεύθυνση προς τη Λευκωσία έχει δοθεί στην κυκλοφορία.

Το τμήμα της λεωφόρου έκλεισε προσωρινά, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε γύρω στις 7.00 το βράδυ, σε κτίριο στη λεωφόρο Στροβόλου. Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο οι εξετάσεις στο σημείο συνεχίζονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία.

Η κυκλοφορία από τη Λευκωσία προς τη Λακατάμια διοχετεύεται μέσω της οδού Παύλου Μελά, προς την οδό Αγίου Σπυρίδωνος και την οδό Μαχαιρά και στη συνέχεια προς την οδό Καντάρας, από όπου οι οδηγοί μπορούν να κατευθυνθούν προς τον κυκλικό κόμβο της λεωφόρου Τσερίου και να επιστρέψουν στον κυκλικό κόμβο της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού με τη λεωφόρο Μακαρίου, στη Λακατάμια.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στην περιοχή για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

