Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών - Παραμένει κλειστό Τμήμα της Λεωφόρου Στροβόλου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών - Παραμένει κλειστό Τμήμα της Λεωφόρου Στροβόλου

 20.10.2025 - 21:24
Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών - Παραμένει κλειστό Τμήμα της Λεωφόρου Στροβόλου

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε στον ισόγειο χώρο του καταστήματος. που βρίσκεται στη λεωφόρο Στροβόλου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιχειρεί αυτή την ώρα με κατάσβεση και είσοδο ομάδων για έρευνα στο πατάρι του καταστήματος, αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, σε ανάρτηση του στο προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Video: Στις φλόγες κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στον Στρόβολο - Εκκενώθηκε έγκαιρα ο χώρος

«Φαίνεται ότι μετά την είσοδο ομάδων μας και στο υπόγειο να έχει επηρεαστεί από τον καπνό και όχι από την πυρκαγιά. Έγινε έλεγχος και στους δύο ορόφους πάνω από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών το οποίο φιλοξενεί γραφεία τριών ιδιωτικών εταιρειών. Επηρεάστηκαν από τους καπνούς. Τόσο άτομα τα οποία βρίσκονταν εντός των γραφείων όσο και ένα άτομο το οποίο βρισκόταν εντός του καταστήματος ηλεκτρικών ειδών εκκένωσαν έγκαιρα το κτίριο», καταλήγει ο κ. Κεττής.

Κλειστό Παραμένει Τμήμα της Λεωφόρου Στροβόλου προς τη Λακατάμια

Κλειστό παραμένει γύρω στις 9.00 το βράδυ της Δευτέρας, τμήμα της λεωφόρου Στροβόλου, μεταξύ της σύνδεσης με την οδό Παύλου Μελά και του κυκλικού κόμβου με τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, στον Στρόβολο, στην κατεύθυνση από Λευκωσία προς Λακατάμια. Το αντίστοιχο τμήμα της λεωφόρου, στην κατεύθυνση προς τη Λευκωσία έχει δοθεί στην κυκλοφορία.

Το τμήμα της λεωφόρου έκλεισε προσωρινά, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε γύρω στις 7.00 το βράδυ, σε κτίριο στη λεωφόρο Στροβόλου. Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο οι εξετάσεις στο σημείο συνεχίζονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία.

Η κυκλοφορία από τη Λευκωσία προς τη Λακατάμια διοχετεύεται μέσω της οδού Παύλου Μελά, προς την οδό Αγίου Σπυρίδωνος και την οδό Μαχαιρά και στη συνέχεια προς την οδό Καντάρας, από όπου οι οδηγοί μπορούν να κατευθυνθούν προς τον κυκλικό κόμβο της λεωφόρου Τσερίου και να επιστρέψουν στον κυκλικό κόμβο της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού με τη λεωφόρο Μακαρίου, στη Λακατάμια.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στην περιοχή για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Δείτε βίντεο από την ομάδα Atlas Fireteam

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

H Wizz Air ενώνει την Κύπρο με νέο, εναλλακτικό προορισμό - Πότε αρχίζουν οι πτήσεις και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια
Σφίγγει ο κλοιός για τους εκτελεστές του Δημοσθένους: Υπό κράτηση οι τρεις ύποπτοι - Συνεχίζονται οι έρευνες
Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται προϊόντα από την κυπριακή αγορά – Κίνδυνος για εγκαύματα – Δείτε φωτογραφίες
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην Δημόσια Υπηρεσία - Όλες οι πληροφορίες
«Έφυγε» ο γνωστός επιχειρηματίας Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης – Μεγάλη προσφορά και στον αθλητισμό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Πώς συνδέονται οι τρεις με τη δολοφονία του Δημοσθένους - Πρόσωπο «κλειδί» ο 39χρονος

 20.10.2025 - 21:03
Επόμενο άρθρο

Καραμπόλα έξι οχημάτων στα φώτα του Καλησπέρα στη Λευκωσία - Κλήθηκε ασθενοφόρο στο σημείο

 20.10.2025 - 21:55
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2026 αναφέρθηκε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

  •  20.10.2025 - 18:50
Video: Πώς συνδέονται οι τρεις με τη δολοφονία του Δημοσθένους - Πρόσωπο «κλειδί» ο 39χρονος

Video: Πώς συνδέονται οι τρεις με τη δολοφονία του Δημοσθένους - Πρόσωπο «κλειδί» ο 39χρονος

  •  20.10.2025 - 21:03
Λ. Φουρλάς για τη νίκη Έρχιουρμαν - «Είναι μια επανάσταση των Τ/κ απέναντι στην Άγκυρα»

Λ. Φουρλάς για τη νίκη Έρχιουρμαν - «Είναι μια επανάσταση των Τ/κ απέναντι στην Άγκυρα»

  •  20.10.2025 - 19:02
Γ. Γεωργίου: Το φαινόμενο Φειδίας και η έντονη ανησυχία για να μην γίνουμε «πολιτικό τσίρκο»

Γ. Γεωργίου: Το φαινόμενο Φειδίας και η έντονη ανησυχία για να μην γίνουμε «πολιτικό τσίρκο»

  •  20.10.2025 - 19:57
Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών - Παραμένει κλειστό Τμήμα της Λεωφόρου Στροβόλου

Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών - Παραμένει κλειστό Τμήμα της Λεωφόρου Στροβόλου

  •  20.10.2025 - 21:24
Ήπιε καυστικό υγρό αντί νερό - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο

Ήπιε καυστικό υγρό αντί νερό - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο

  •  20.10.2025 - 20:28
Υπογράφηκαν οι συμφωνίες αξιοποίησης του κοιτάσματος «Κρόνος» - Παραγωγή αερίου το 2027

Υπογράφηκαν οι συμφωνίες αξιοποίησης του κοιτάσματος «Κρόνος» - Παραγωγή αερίου το 2027

  •  20.10.2025 - 17:37
Τουφάν Ερχιουρμάν, καλώς ήρθες στον εφιάλτη σου

Τουφάν Ερχιουρμάν, καλώς ήρθες στον εφιάλτη σου

  •  20.10.2025 - 19:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα