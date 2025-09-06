Ecommbx
LIKE ONLINE

Netflix: Αυτό είναι το νέο feature που θα σε κάνει να ξαναδείς τις αγαπημένες σου σκηνές

 06.09.2025 - 19:46
Netflix: Αυτό είναι το νέο feature που θα σε κάνει να ξαναδείς τις αγαπημένες σου σκηνές

Το Netflix ανακοίνωσε την Τετάρτη μια σημαντική αναβάθμιση στη λειτουργία Moments, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέγουν την αρχή και το τέλος ενός αποσπάσματος για να το αποθηκεύουν ή να το μοιράζονται.

Η λειτουργία, διαθέσιμη αποκλειστικά σε κινητές συσκευές, είχε λανσαριστεί για πρώτη φορά πέρυσι, προσφέροντας στους θεατές έναν εύκολο τρόπο να κρατούν και να κοινοποιούν τις αγαπημένες τους σκηνές.

Η νέα εκδοχή του Moments παρουσιάστηκε ταυτόχρονα με την πρεμιέρα του δεύτερου μέρους της δεύτερης σεζόν του «Wednesday», της σειράς-φαινόμενο που έχει ήδη ξεπεράσει τα 252 εκατομμύρια προβολές σύμφωνα με το Netflix. Δεν είναι τυχαίο: η πλατφόρμα θέλει να ενισχύσει το δυναμικό του viral περιεχομένου, αξιοποιώντας την επιτυχία της εμβληματικής σκηνής χορού της Wednesday από την πρώτη σεζόν, που μετατράπηκε σε παγκόσμιο trend.

Η αναβάθμιση προσθέτει το κουμπί «clip», μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να ρυθμίζουν τη διάρκεια του αποσπάσματος. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο tab My Netflix για επαναπροβολή ή κοινοποίηση.

«Στην καρδιά της λειτουργίας βρίσκεται η δυνατότητα των μελών να γιορτάζουν και να μοιράζονται τις αγαπημένες τους ιστορίες, δημιουργώντας μια εμπειρία που μοιάζει μοναδικά δική τους», δήλωσε ο Elmar Nubbemeyer, αντιπρόεδρος προϊόντος μελών του Netflix. «Και αυτό είναι μόνο η αρχή μιας πιο δυναμικής εμπειρίας, ειδικά σχεδιασμένης για τις κινητές συσκευές».

Η ανανέωση του Moments εντάσσεται στη συνολική στρατηγική επαναπροσδιορισμού του brand του Netflix, η οποία περιλαμβάνει μια νέα αρχική σελίδα και feed κάθετης προβολής βίντεο τύπου TikTok. Οι αλλαγές αυτές συνοδεύουν και άλλες κινήσεις του streaming γίγαντα μετά την περίοδο στασιμότητας του 2022, όπως το φθηνότερο συνδρομητικό πακέτο με διαφημίσεις και την αυστηροποίηση των κανόνων για το password sharing.

Παρά το γεγονός ότι δεν δημοσιοποιεί πλέον τα στοιχεία συνδρομητών, το Netflix ανέφερε τον Ιανουάριο ότι διαθέτει πάνω από 300 εκατομμύρια ενεργές πληρωμένες συνδρομές παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή του κυριαρχία στο παγκόσμιο οικοσύστημα του streaming.

ΠΗΓΗ: Fortunegreece.gr

Σε αρκετές προτεραιότητες και δράσεις της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αναφέρθηκε σήμερα η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είχε ως αποκλειστικό θέμα συζήτησης την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας το πρώτο εξάμηνο του 2026.

