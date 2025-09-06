Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 06.09.2025 - 19:23
Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για το κλείσιμο της δικογραφίας στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών προγραμματίστηκαν για σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, σε αρκετά σημεία της χώρας.

Οι συγκεντρώσεις διοργανώθηκαν έπειτα από κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε τα εξής: ανέφερε: «6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως, κατεβαίνουμε στις πλατείες, σε όλη την Ελλάδα, χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα, χωρίς συμφέροντα, μόνο για το καλό».

Στο Σύνταγμα, η συγκέντρωση προγραμματίστηκε στις 19:00 στην πλατεία Συντάγματος, ενώ την ίδια ώρα θα γίνουν συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, Χίο, Αγρίνιο, Ρέθυμνο, Καλαμάτα, Ηράκλειο, Καρδίτσα, Κέρκυρα και άλλες.  

5264174618374597 542758329 4193240630999663 7897510912849072070 n

Λόγω της συγκέντρωσης, στην Αθήνα ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα, παραμένει κλειστός από τις 16:00 και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Αναλυτικά το κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού: 

«Ζωή χωρίς ΟΞΥΓΟΝΟ !

Έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών!

Ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων, για εμάς, για εσάς, για την ελληνική κοινωνία, για την Αλήθεια, για τη Δικαιοσύνη…

ΕΤΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η ανάκριση για το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα και μας κατέκαψε τα παιδιά…

Αίφνης, χωρίς επιστημονικές απαντήσεις για την παρουσία του ξυλολίου, για τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας, για όλα όσα η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ.

Χωρίς να μας απαντήσει 2,5 χρόνια μετά «τι έκαψε ζωντανά τα παιδιά μας;» και ΧΩΡΙΣ έρευνα για το παράνομο φορτίο!

Έκλεισε λίγες ώρες πριν λάβουν το πόρισμα του Χημείου του Κράτους !

Χωρίς να συμπεριλαμβάνουν το πόρισμα που μιλά για ξυλόλιο και υδρογονάνθρακες σε ακόμη 12 σημεία!!!

Δεν άντεξαν την αλήθεια που τους ξέφυγε.

Δεν υπάρχει πια καμία προσδοκία ότι οι Θεσμοί και η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης θα υπερασπιστούν το Δίκαιο. Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις έπραξαν το αναμενόμενο! Παρανόμως κινήθηκαν με τον πιο αθέμιτο και ανεπίτρεπτο τρόπο για την κοινωνία, για τους συγγενείς των θυμάτων, για τη μνήμη των νεκρών μας!

Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε όλοι μας στους συμπολίτες μας. Σε κάθε γονιό, σε κάθε σκεπτόμενο πολίτη αυτής της χώρας. Σε κάθε ευσυνείδητο δημοσιογράφο και δικαστικό λειτουργό, που οδηγείται από τη ψυχή και το ήθος του.

Τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής, κατά της Δημοκρατίας, κατά της χώρας.

6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως!

Κοιτάζουμε τους ανθρώπους στα μάτια, μέσα απο τον αβάσταχτο πόνο για κάθε απώλεια που ζήσαμε, για κάθε αδικία που κάθε μέρα μας κοστίζει την ψυχική και την σωματική μας υγεία!

Αυτό είναι η ζωή μας!

Η τόλμη μας να διεκδικήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μας!

Βγαίνουμε στους δρόμους!

Ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για την πραγματική ζωή, και όχι για την θλιβερή και ψεύτικη «πραγματικότητα» που μας επιβάλλουν με την παρακμή, τη σήψη και το ψέμα.

Βγαίνουμε με οδηγό την καθαρότητα και την αγάπη.

Η αγάπη για τα παιδιά μας, νεκρά και ζωντανά κινεί βουνά!

Η πίστη μας ότι θα τα καταφέρουμε να φτιάξουμε ειρήνη, κινεί βουνά!

6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες ! Σε όλη την Ελλάδα!

Όπου χτυπά ελληνική καρδιά.

Όλοι μαζί για το δικαιωμα στην αληθινή ζωή!

Τη δίκαιη! Που επαναφέρει την τάξη!

Που μοιράζει απλόχερα αγάπη και ασφάλεια!

Και για το δικαίωμα στο φως, στο οξυγόνο...

Το δικαίωμα στα όνειρα και την ελπίδα.

Η ζωή ειναι ελπίδα, είναι όνειρο, ειναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα θα μας βρει στο δρόμο ως ένα !

Στο σημείο που βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή… ας κινηθούμε για τη μνήμη των νεκρών μας… για τη μνήμη όλων όσοι βίωσαν το άδικο και όλων όσοι αποκλείστηκαν από τη ζωή για ένα δικό μας καλύτερο αύριο …

Χωρίς χρώματα

Χωρίς κόμματα

Χωρίς συμφέροντα

Μόνο για το καλό

Το Ανώτατο Καλό»

Παράλληλα, σε χθεσινή ανάρτησή του, ο Δημήτρης Πλακιάς κάλεσε τον κόσμο να παρευρεθεί στη συγκέντρωση της Καλαμπάκας στις 18:30. 

5264175170193619 kalampaka plakias

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη συγκέντρωση στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Καλαμπάκας

 
 
5264176437380558 kalampaka-temph 3
 

 

5264176537241802 kalampaka-temph 1
 
5264176762407050 kalampaka-temph 2
 
ΠΗΓΗ: 

Σε αρκετές προτεραιότητες και δράσεις της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αναφέρθηκε σήμερα η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είχε ως αποκλειστικό θέμα συζήτησης την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας το πρώτο εξάμηνο του 2026.

