ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πασίγνωστη ελληνική αλυσίδα επεκτείνεται και ανοίγει νέο μαγαζί στην Κύπρο - Δείτε που

 06.09.2025 - 19:00
Πασίγνωστη ελληνική αλυσίδα επεκτείνεται και ανοίγει νέο μαγαζί στην Κύπρο - Δείτε που

Η γνωστή ελληνική αλυσίδα The Big Bad Wolf – Souvlaki & Burger Bar επεκτείνεται στην Κύπρο με νέο κατάστημα στην Αγλαντζιά.

Το brand που έχει αγαπηθεί για τον συνδυασμό παραδοσιακού ελληνικού σουβλακιού και λαχταριστών burgers συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, προσφέροντας street food με έμφαση στη γεύση και την ποιότητα.

Με σύγχρονη αισθητική, φιλικό περιβάλλον και μενού που καλύπτει όλες τις προτιμήσεις, το νέο κατάστημα φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του καλού, γρήγορου φαγητού. Από ζουμερά καλαμάκια και γύρο μέχρι burgers με έμπνευση και χαρακτήρα, το The Big Bad Wolf υπόσχεται μια εμπειρία που συνδυάζει την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη street food κουλτούρα.

Η άφιξή του στην Αγλαντζιά σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην παρουσία της αλυσίδας στην Κύπρο, δίνοντας στο κοινό έναν νέο γευστικό προορισμό στην καρδιά της πόλης.

540705422_782109454334624_2758380118337270273_n.jpg
ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Σε αρκετές προτεραιότητες και δράσεις της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αναφέρθηκε σήμερα η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είχε ως αποκλειστικό θέμα συζήτησης την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας το πρώτο εξάμηνο του 2026.

