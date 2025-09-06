Πασίγνωστη ελληνική αλυσίδα επεκτείνεται και ανοίγει νέο μαγαζί στην Κύπρο - Δείτε που

Το brand που έχει αγαπηθεί για τον συνδυασμό παραδοσιακού ελληνικού σουβλακιού και λαχταριστών burgers συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, προσφέροντας street food με έμφαση στη γεύση και την ποιότητα.

Με σύγχρονη αισθητική, φιλικό περιβάλλον και μενού που καλύπτει όλες τις προτιμήσεις, το νέο κατάστημα φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του καλού, γρήγορου φαγητού. Από ζουμερά καλαμάκια και γύρο μέχρι burgers με έμπνευση και χαρακτήρα, το The Big Bad Wolf υπόσχεται μια εμπειρία που συνδυάζει την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη street food κουλτούρα.

Η άφιξή του στην Αγλαντζιά σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην παρουσία της αλυσίδας στην Κύπρο, δίνοντας στο κοινό έναν νέο γευστικό προορισμό στην καρδιά της πόλης.