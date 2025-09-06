Αν έχεις κάποιο από αυτά τα πράγματα στο σπίτι σου, μπορείς να βγάλεις καλά χρήματα

Αντί να αφήσετε αυτά τα αντικείμενα να σκονίζονται, θα μπορούσατε να τα μετατρέψετε σε επιπλέον χρήματα. Είτε χρειάζεται να βγάλετε επιπλέον χρήματα το συντομότερο δυνατό για έναν έκτακτο λόγο, είτε απλά θέλετε να καθαρίσετε το σπίτι σας, η πώληση τέτοιων αντικειμένων μπορεί να είναι κάτι εξαιρετικό.

Στο σημερινό άρθρο θα δούμε τα πιο εύκολα προς πώληση αντικείμενα που πιθανώς ήδη έχετε.

Παιχνίδια

Γιατί πωλούνται: Τα παιχνίδια από μάρκες όπως η Lego πωλούνται εύκολα επειδή οι άνθρωποι θέλουν να τα προσθέσουν στη συλλογή τους χωρίς να πληρώσουν την πλήρη τιμή. Άλλα παιχνίδια που είναι vintage, εκπαιδευτικά ή περιορισμένης έκδοσης τείνουν επίσης να πωλούνται καλά επειδή οι άνθρωποι τα αναζητούν (μπορεί να είναι αρκετά συλλεκτικά!).

Πού να πουλήσετε: Τα καλύτερα μέρη για να πουλήσετε παιχνίδια περιλαμβάνουν το Facebook Marketplace, το eBay, το Mercari και το OfferUp. Εννοείται ότι μπορείτε να πάτε και σε φυσικά καταστήματα που αγοράζουν τέτοια αντικείμενα.

Γρήγορες συμβουλές: Αν θέλετε να πουλήσετε παιχνίδια γρήγορα, καθαρίστε τα παιχνίδια πριν τα αναρτήσετε σε αγγελίες και συμπεριλάβετε όλα τα κομμάτια και την αρχική συσκευασία, αν είναι δυνατόν.

Ρούχα

Αν θες να βγάλεις μερικά χρήματα από το πουθενά ή για την ακρίβεια μέσα από την ντουλάπα σου, τότε μπορείς να πουλήσεις ρούχα που έχεις στο σπίτι και δεν τα χρειάζεσαι. Σε προηγούμενο άρθρο έχουμε παραθέσει 6 online πλατφόρμες για να πουλήσεις ρούχα που έχεις στην ντουλάπα σου και δεν τα χρειάζεσαι. Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι απλός, και είναι σχεδόν ο ίδιος σε όλες τις εφαρμογές. Οποιοσδήποτε μπορεί να ανοίξει έναν λογαριασμό με απλά βήματα, να ανεβάσει φωτογραφίες με τα ρούχα που θέλει να πουλήσει και να ορίσει όλες τις λεπτομέρειες –από την τιμή του ρούχου, μέχρι τα έξοδα αποστολής.

Βιβλία

Ειδικά παλιά βιβλία, μεταχειρισμένα εγχειρίδια και συλλεκτικές εκδόσεις. Δες την πλατφόρμα bookscouter.com. Εκεί μπορείς να πουλήσεις βιβλία τα οποία έχεις αγοράσει παλαιότερα αλλά πλέον δεν τα χρειάζεσαι.

Μπορείτε να φτιάξετε εύκολα έναν λογαριασμό και μετά να σκανάρετε τα barcodes με την κάμερα του κινητού σας. Θα δείτε μία συνάθροιση των τιμών από αγοραστές, με τον υψηλότερο αγοραστή στην κορυφή. Τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν.

Ωστόσο, σύμφωνα με κριτικές χρηστών, δεν θα δείτε τιμές για όλα τα barcodes που σκανάρετε και μερικές φορές κάποιοι που προσφέρθηκαν να αγοράσουν τα βιβλία σας μπορεί να εξαφανιστούν πριν από τη συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν χάνεις τίποτα να κάνεις ένα ψάξιμο.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Φορητές μονάδες gaming (τι κάνει εκείνο το Game Boy;), κινητά τηλέφωνα και άλλα gadget. Πράγματα που έχουμε αγοράσει σε άλλες εποχές, αλλά πλέον έχουν «παλιώσει». Τα μοντέλα κινητών τηλεφώνων που πιθανότατα αξίζουν μεγάλα ποσά είναι συνήθως το πρώτο μοντέλο σε μια σειρά ή τηλέφωνα με ασυνήθιστο σχεδιασμό ή που έχουν συσχετιστεί με αξεπέραστες ταινίες ή εκείνα που κατασκευάζονται από πολυτελή υλικά.

Κάρτες Pokemon

Αν έχεις μεγαλώσει στα 90s και στις αρχές των 2000s, μάλλον έπαιζες με κάρτες Pokemon. Ίσως να είχες και κάποια μεγάλη συλλογή. Αλλά που βρίσκεται αυτή η συλλογή σήμερα; Θα πρέπει να ψάξεις στα συρτάρια σου. Γιατί υπάρχουν κάποιες κάρτες Pokemon που αξίζουν σήμερα μια… περιουσία. Δες εδώ: Αυτές είναι οι 10 κάρτες Pokemon που μπορείς να πουλήσεις για «τρελά» χρήματα. Μήπως έχεις κάποια στο συρτάρι σου;

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr