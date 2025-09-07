Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

 07.09.2025 - 11:50
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Η ηλεκτρική διασύνδεση και το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό, και γενικότερα τα ενεργειακά ζητήματα της Κύπρου, καθώς και η μη καρποφόρηση μέχρι στιγμής των προσπαθειών για συμφωνία στην ΑΤΑ μεταξύ εργοδοτών και συντεχνιών, είναι τα κυριότερα θέματα που προβάλλονται σήμερα Κυριακή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Η «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Έξω πάμε χειρότερα...», γράφει στο κύριο της θέμα πως η υπόθεση του GSI αποτελεί τον καθρέφτη μιας "επικίνδυνης διακυβέρνησης", κάνοντας λόγο για "αντιφάσεις, παραπλανήσεις και έργα βαλτωμένα". Αλλού, γράφει για το ποιους και πώς θα επηρέαζε αν λειτουργούσε σήμερα η ηλεκτρική σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Σε άλλο της θέμα γράφει πως "τα δύσκολα" για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα αρχίσουν αν εκλεγεί ο Τουφάν Ερχιουρμάν στη θέση του Τ/κ ηγέτη.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Πώς μπορεί να παραδοθεί σε 15 μήνες το τερματικό» διερωτάται ποιοι και γιατί σταμάτησαν την επανεκκίνηση των έργων για την ολοκλήρωση των εργασιών για τις εγκαταστάσεις στο Βασιλικό και αναφέρει πως η ΕΤΥΦΑ έφτασε μια ανάσα από τη συμφωνία με τον εργολάβο για κατασκευή της προβλήτας. Αλλού, φιλοξενεί δημοσκόπηση, σημειώνοντας πως το σκηνικό για τις εκλογές είναι ρευστό με το ποσοστό αποχής να ανέρχεται στο 45%. Σε άλλο της θέμα γράφει για το αν θα πρέπει να προχωρήσει ή όχι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

«Ο Φιλελεύθερος» κάτω από τον τίτλο «Τρία βήματα για να κλείσει η συμφωνία», φιλοξενεί στο κύριο του θέμα συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, ο οποίος αναθεωρεί, όπως αναφέρει, κάποιες από τις επίμαχες πρόνοιες για τα νομοσχέδια για το νέο φορολογικό καθεστώς. Σε άλλο του θέμα γράφει για τις σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία από το πέρασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς. Αλλού, γράφει για τον νέο οδηγό για την απορρόφηση 67,5 εκ. ευρώ από τους αγρότες, με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο.

H «Χαραυγή» υπό τον τίτλο «Κατάργηση της ΑΤΑ επιδιώκει η εργοδοτική πλευρά και η Κυβέρνηση υποβοηθά», γράφει στο κύριο της θέμα πως σύμφωνα με την ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, η Κυβέρνηση διατύπωσε τέσσερις διαφορετικές εκδοχές για την τύχη της ΑΤΑ, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση και καθιστά ασαφές το μέλλον του θεσμού. Αλλού, γράφει για το τερματικό ΦΑ στο Βασιλικό πως έχουν δαπανηθεί πάνω από 800 εκ. ευρώ χωρίς να έχουμε ακόμη ΦΑ. Σε άλλο της θέμα γράφει πως η νεανική παραβατικότητα αποτελεί ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που συνδέεται στενά με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η αγγλόγλωσση εβδομαδιαία εφημερίδα “Sunday Mail”, στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ένα πολύτιμο πετράδι σε μη αναστρέψιμη παρακμή», γράφει για παρακμή στην οποία έχει περιέλθει η Λαϊκή Γειτονιά και αναφέρει πως ακόμη και ο Δήμος Λευκωσίας "έχει παραιτηθεί από την προσπάθεια αναζωογόνησής της". Αλλού, αναφέρεται στις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο. Σε άλλο της θέμα, γράφει πως δεν υπήρξε θετική εξέλιξη στο θέμα της ΑΤΑ ώστε να αποφευχθεί η παναπεργία.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Καθημερινή της Κυριακής» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Σε τεντωμένο καλώδιο ο ενεργειακός σχεδιασμός», γράφει πως κρίσιμο είναι το επόμενο διάστημα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ υπάρχουν φόβοι για μόνιμο πάγωμα. Σε άλλο της θέμα γράφει πως ξεκίνησε το παιγνίδι των διαβουλεύσεων κομμάτων και προσώπων με ορίζοντα τις Προεδρικές Εκλογές του 2028. Αλλού, γράφει πως απώλειες κατέγραψε ο τομέας της εστίασης κατά τις καλοκαιρινές διακοπές ξένων και Κυπρίων καθώς επιλέγεται περισσότερο το φαγητό στο σπίτι.

Η κυριακάτικη εφημερίδα «Η Σημερινή», στο κύριο της θέμα με τίτλο «Όλα στη φόρα. Τριγμοί στις σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας» γράφει πως άναψε φωτιές το ηλεκτρικό καλώδιο στις σχέσεις Ελλάδας - Κύπρου, με την Τουρκία, όπως γράφει, να τρίβει τα χέρια της. Αλλού, γράφει πως άρχισε το κομματικό "παιδομάζωμα" στα κυπριακά πανεπιστήμια. Για το θέμα της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό γράφει πως «σβήνουν τις ευθύνες με δύο αποτσίγαρα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Οι προσπάθειες μας σε σχέση με το θέμα της παράνομης κράτησης πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα επικεντρώνονται προς την κατεύθυνση της Τουρκίας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

