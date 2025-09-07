Με καινοτομίες, προγράμματα και σημαντικά έργα υποδομής η νέα σχολική χρονιά - Το μήνυμα της ΥΠΑΝ

Όπως ανέφερε σε γραπτή δήλωση, η νέα σχολική χρονιά αρχίζει δυναμικά με σημαντικές καινοτομίες και προγράμματα που ενδυναμώνουν τα παιδιά και στηρίζουν το έργο των εκπαιδευτικών, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ορόσημο για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα ότι η Παιδεία αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα της κυβέρνησης.

«Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) επενδύει ουσιαστικά στα σχολικά κτήρια, με έργα πέραν των €147 εκατομμυρίων ευρώ να αφορούν φέτος σε επεκτάσεις, βελτιώσεις και ανακαινίσεις σχολικών κτηρίων παγκύπρια. Στο πλαίσιο της διαφάνειας και ενημέρωσης, ο προγραμματισμός και η αναλυτική κατάσταση των έργων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ, ώστε όλοι να γνωρίζουν τι και πού προγραμματίζονται τα αναπτυξιακά έργα», επεσήμενε.

Σύμφωνα με την ΥΠΑΝ, το πρόγραμμα εγκατάστασης κλιματιστικών προχωρεί με βάση το χρονοδιάγραμμα, καλύπτοντας σταδιακά όλες τις βαθμίδες. Ήδη, το 45% των σχολείων παγκύπρια διαθέτει κλιματιστικά σε λειτουργία, με εξαίρεση την ελεύθερη επαρχία Αμμ/στου, όπου το έργο ολοκληρώνεται στην ολότητά του εντός του έτους. Η υλοποίηση του σημαντικού έργου εγκατάστασης και λειτουργίας κλιματιστικών γίνεται είτε μέσω της στήριξης των συνδέσμων γονέων, είτε του ΥΠΑΝ, πάντοτε με την εγκεκριμένη διαδικασία των Τεχνικών Υπηρεσιών. Η πορεία προς την ολοκλήρωση του έργου έως το τέλος του 2026 συνεχίζεται κανονικά, με στόχο κάθε παιδί να φοιτά στο σχολείο σε συνθήκες άνεσης.

«Σε ό,τι αφορά στη στελέχωση, η νέα χρονιά αρχίζει χωρίς προβλήματα που να επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Εκεί όπου προκύπτουν ανάγκες, το ΥΠΑΝ παρεμβαίνει άμεσα και αποκεντρωμένα μέσω των επαρχιακών γραφείων, διασφαλίζοντας ότι κάθε σχολείο θα λειτουργεί με πληρότητα. Οι αποσπάσεις στελεχών περιορίζονται όσο το δυνατόν στις απολύτως αναγκαίες, σε έργα κυρίως εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ενώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις προωθείται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, η αντικατάστασή τους με λειτουργούς εκπαιδευτικού προγραμματισμού», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η ΥΠΑΝ τόνισε πως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες με στόχο οι καινοτομίες να υποστηριχθούν κατάλληλα.

«Την περασμένη εβδομάδα, 6.000 εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης συμμετείχαν στα καθιερωμένα επιμορφωτικά διήμερα ανά επαρχία, αποκτώντας εφόδια για το έργο τους στην τάξη», σημείωσε.

«Το ΥΠΑΝ συνεχίζει με αποφασιστικότητα τον εκσυγχρονισμό του σχολείου, με όραμα ένα αποτελεσματικό και συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η επίτευξη των στόχων μας προϋποθέτει συνέργειες με όλους τους εμπλεκόμενους και αυτόν τον δρόμο ακολουθούμε με συνέπεια. Εύχομαι μια δημιουργική σχολική χρονιά σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς. Στόχος μας δεν είναι μόνο η μάθηση, αλλά πάνω απ’ όλα η διασφάλιση ενός υγιούς, ασφαλούς και χαρούμενου σχολικού περιβάλλοντος, στο οποίο τα παιδιά μας θα αναπτύσσονται με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία», είπε καταληκτικά.