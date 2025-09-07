Τα τρία ζώδια που θα δουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα από την σημερινή Πανσέληνο

τις 7 Σεπτεμβρίου 2025, όλα όσα έχουν περάσει τρία ζώδια επιτέλους αποδίδουν καρπούς. Η Πανσέληνος στους Ιχθύες φέρνει απαντήσεις και δικαίωση, αποδεικνύοντας ότι η σκληρή προσπάθεια δεν πέρασε απαρατήρητη. Η ενέργεια είναι ήρεμη και τρυφερή, χωρίς εκρήξεις, και γι’ αυτό η επιβράβευση για αυτά τα ζώδια θα έρθει με έναν ήσυχο αλλά ουσιαστικό τρόπο: την αναγνώριση και την αίσθηση ότι αξίζουν πραγματικά αυτό που λαμβάνουν. Ό,τι χτίστηκε με υπομονή και συνέπεια βρίσκει τώρα τον δρόμο του.

Κριός

Ο Κριός θα νιώσει ότι η αφοσίωση και η δύναμη που έδωσε αναγνωρίζονται και εκτιμώνται. Μέσα του θεραπεύεται η αμφιβολία ότι οι κόποι του περνούν απαρατήρητοι. Αντίθετα, θα διαπιστώσει πως είναι απαραίτητος για τους γύρω του και πως κατέχει θέση τιμής στις ζωές τους. Η υπερηφάνεια και η χαρά του ανήκουν δικαιωματικά.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως, από την πλευρά του, θα εισπράξει χειροπιαστά αποτελέσματα. Η επιμονή και το ταλέντο του βρίσκουν αναγνώριση και ανταμοιβή, τόσο σε επίπεδο κύρους όσο και υλικής επιβράβευσης. Ό,τι περίμενε υπομονετικά να καρποφορήσει έρχεται τώρα στη ζωή του, αποδεικνύοντας ότι η σταθερότητα και η προσήλωση δεν πάνε ποτέ χαμένες.

Ιχθύς

Τέλος, οι Ιχθύες θα νιώσουν την ενέργεια της Πανσελήνου στο ίδιο τους το ζώδιο να τους δικαιώνει. Η εσωτερική τους δουλειά, η παρατήρηση και η διακριτική τους παρουσία αναγνωρίζονται. Οι ιδέες τους ακούγονται, οι σκέψεις τους επηρεάζουν και ο ρόλος τους ως καθοδηγητές ή εμπνευστές γίνεται εμφανής. Η φωνή τους αποκτά δύναμη και σεβασμό.

ΠΗΓΗ: marieclaire