Ζευγάρι 76 και 81 ετών έχτισε νέο... σπίτι - «Μας πέρασαν για τρελούς»

 07.09.2025 - 14:30
Στο Στίνοκερζιλ του Βελγίου, η Βέρα, 76 ετών, και ο Μάρνιξ, 81 ετών, πήραν μια απόφαση που προκάλεσε έκπληξη και... χαμόγελα δυσπιστίας ακόμη και στην οικογένειά τους.

Αντί να μετακομίσουν σε ένα μικρότερο διαμέρισμα, όπως συνηθίζουν πολλοί στην ηλικία τους, αποφάσισαν να γκρεμίσουν το παλιό τους σπίτι και να χτίσουν από την αρχή ένα καινούργιο, σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας.

Το νέο τους σπίτι ανεγέρθηκε στο διπλανό οικόπεδο, εκεί όπου έζησε η μητέρα της Βέρας μέχρι τα 100 της χρόνια. «Όταν πέθανε, μας ήρθε η ιδέα. Όλοι πίστευαν ότι είχαμε χάσει τα λογικά μας, αλλά είχαμε τους λόγους μας: θέλαμε να συνεχίσουμε να ζούμε στο περιβάλλον που αγαπάμε, χωρίς να εγκαταλείψουμε τις συνήθειές μας», λένε.

Με τη βοήθεια αρχιτεκτόνων και ειδικών σε ξύλινες, ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές, δημιούργησαν ένα σπίτι 135 τ.μ., πλήρως αυτοματοποιημένο και φιλικό προς τα γηρατειά: όλα σε έναν όροφο, με φαρδιές πόρτες, χειρολαβές, εύκολη πρόσβαση ακόμη και για αμαξίδιο. «Μπορεί να ήταν πιο ακριβό, αλλά ήταν ο μόνος τρόπος να το κάνουμε χωρίς άγχος», παραδέχονται.

Το νέο τους σπίτι δεν είναι απλώς πιο άνετο. Είναι και ενεργειακά αυτόνομο, καταναλώνοντας όση ενέργεια παράγει. Παράλληλα, η κατεδάφιση του παλιού σπιτιού και η ανέγερση νέου τους εξασφάλισε σημαντικό φορολογικό όφελος: πλήρωσαν μόλις 6% ΦΠΑ αντί για 21%, εξοικονομώντας χιλιάδες ευρώ.

«Μας πέρασαν για τρελούς, αλλά εμείς νιώθουμε πιο ελεύθεροι από ποτέ», λέει το ζευγάρι, απολαμβάνοντας τώρα το σπίτι που σχεδίασαν για να τους συντροφεύει σε κάθε ηλικία.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

