ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Φωτιά κοντά σε κατοικίες στη Λεμεσό - Ορατή και από τον αυτοκινητόδρομο - Στη μάχη πτητικά μέσα - Δείτε φωτογραφία

 07.09.2025 - 14:17
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (7/09) σε περιοχή της επαρχίας Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, η φωτιά φαίνεται να ξέσπασε στην περιοχή της Μουτταγιάκας. Σύμφωνα με την ομάδα «Atlas fireteam», η φωτιά είναι ορατή και από τον αυτοκινητόδρομο. Σημειώνεται ότι σε σχετικά κοντινή απόσταση φαίνεται να υπάρχουν κατοικίες .

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροστεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά μαίνεται βόρεια της Μουτταγιάκας στην επαρχία Λεμεσού για την οποία επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λεμεσού με την υποστήριξη του Τμήματος Δασών, της Εθελοντικής Ομάδας Kitas Weather και ερπυστριοφόρων οχημάτων.Με ρίψεις νερού επιχειρούν επίσης δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και αναμένεται να αυξηθούν σε πέντε.

Δείτε βίντεο και φωτογραφία:

Οι προσπάθειες μας σε σχέση με το θέμα της παράνομης κράτησης πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα επικεντρώνονται προς την κατεύθυνση της Τουρκίας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

