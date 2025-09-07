VIDEO: Συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά - Ενεργοποιήθηκε το »Ίκαρος 2»

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, έχει ενεργοποιηθεί το Σχέδιο Ίκαρος 2 και Προωθημένο Κέντρο Διοίκησης.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Φωτιά κοντά σε κατοικίες στη Λεμεσό - Ορατή και από τον αυτοκινητόδρομο - Στη μάχη πτητικά μέσα - Δείτε φωτογραφία
Ενισχύονται επίσης επίγειες δυνάμεις από τις επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας και Πυρ. Σταθμό Βασιλικού.
Επιπρόσθετα από το Τμήμα Δασών, υποστηρίζουν η Υπηρεσία Θήρας, Πολιτική Άμυνα, οι εθελοντικές ομάδες Kitas Weather και SupportCY και ερπυστριοφόρα οχήματα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία: