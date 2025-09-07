Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά - Ενεργοποιήθηκε το »Ίκαρος 2»

 07.09.2025 - 15:26
VIDEO: Συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά - Ενεργοποιήθηκε το »Ίκαρος 2»

Συνεχίζει η πυρκαγιά να μαίνεται ανεξέλεγκτη βορειοανατολικά της κοινότητας Μουτταγιάκα στη Λεμεσο, που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 07 Σεπτεμβρίου. 

 Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, έχει ενεργοποιηθεί το Σχέδιο Ίκαρος 2 και Προωθημένο Κέντρο Διοίκησης.
Ενισχύονται επίσης επίγειες δυνάμεις από τις επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας και Πυρ. Σταθμό Βασιλικού.
 
 
Επιπρόσθετα από το Τμήμα Δασών, υποστηρίζουν η Υπηρεσία Θήρας, Πολιτική Άμυνα, οι εθελοντικές ομάδες Kitas Weather και SupportCY και ερπυστριοφόρα οχήματα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφία:

 

 

