VIDEO: Συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά - Ενεργοποιήθηκε το »Ίκαρος 2»

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, έχει ενεργοποιηθεί το Σχέδιο Ίκαρος 2 και Προωθημένο Κέντρο Διοίκησης.

Ενισχύονται επίσης επίγειες δυνάμεις από τις επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας και Πυρ. Σταθμό Βασιλικού.

Επιπρόσθετα από το Τμήμα Δασών, υποστηρίζουν η Υπηρεσία Θήρας, Πολιτική Άμυνα, οι εθελοντικές ομάδες Kitas Weather και SupportCY και ερπυστριοφόρα οχήματα.