Συγκινητικό: Nέα καφετέρια στη Λευκωσία θα λειτουργεί από νεαρούς ενήλικες με αυτισμό - Δείτε φωτογραφίες

Το Blue Heart Café, η πρώτη επιχείρηση κοινωνικού έργου στην Κύπρο, η οποία έχει στο επίκεντρό της την κοινωνική ένταξη, αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του στις αρχές του νέου έτους στη Λευκωσία και θα απασχολεί δέκα άτομα με αυτισμό. Το καινοτόμο αυτό εγχείρημα, το οποίο δημιουργήθηκε και λειτουργεί από τη ΜΚΟ Voice for Autism, στοχεύει στη δημιουργία πραγματικών ευκαιριών εργασίας, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και στην προώθηση της αυθεντικής συμμετοχής στην κοινωνία. Μέσα από δομημένη εκπαίδευση, υποστήριξη μεταξύ των μελών και συνεχή καθοδήγηση, το καφέ φιλοδοξεί να βοηθήσει τους νεαρούς ενήλικες με αυτισμό να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες και να συνδεθούν ουσιαστικά με την κοινότητα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού.

Για το Andrey & Julia Dashin’s Foundation, η υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί φυσική συνέχεια της σταθερής δράσης του για κοινωνική προσφορά και της προσπάθειας να δημιουργεί ευκαιρίες για ανθρώπους που αξίζουν να γίνουν ορατοί, σεβαστοί και πλήρως ενταγμένοι. Πεποίθηση του Ιδρύματος είναι πως κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως υπόβαθρου ή ικανοτήτων, πρέπει να έχει πρόσβαση σε ουσιαστική εργασία και προσωπική εξέλιξη.

Αναφερόμενος στη σημασία της πρωτοβουλίας, ο κ. Andrey Dashin σημειώνει:

«Στο Andrey & Julia Dashin’s Foundation πιστεύουμε βαθιά ότι κάθε άνθρωπος αξίζει να συμμετέχει, να προσφέρει και να εξελίσσεται. Πρωτοβουλίες όπως το Blue Heart Café μας υπενθυμίζουν ότι η ένταξη δεν είναι απλώς ένα ιδανικό. Είναι μια ευθύνη. Όταν δίνουμε στους νεαρούς ενήλικες με αυτισμό το κατάλληλο περιβάλλον, τη στήριξη και τις δυνατότητες να αναδείξουν τα ταλέντα τους, ωφελείται ολόκληρη η κοινωνία. Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε αυτή τη σπουδαία προσπάθεια και εκτιμούμε βαθιά την αφοσίωση όλων όσοι εργάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα. Μαζί, χτίζουμε μια κοινωνία όπου η διαφορετικότητα γιορτάζεται, οι ικανότητες αναγνωρίζονται και κάθε άνθρωπος νιώθει ότι αξίζει».

Το Ίδρυμα επισημαίνει ότι αρκετοί οργανισμοί και φορείς της κοινότητας έχουν στηρίξει το εγχείρημα, δημιουργώντας μια ευρύτερη συλλογική προσπάθεια με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Αυτό το ολοένα αυξανόμενο δίκτυο αποδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν διάφοροι φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους με κοινό σκοπό την ενδυνάμωση και τον σεβασμό.

Η ΜΚΟ Voice for Autism, η οποία ιδρύθηκε από γονείς και επαγγελματίες, συνεχίζει να διεκδικεί ένα μέλλον όπου η νευροδιαφορετικότητα γίνεται κατανοητή, σεβαστή και αποδεκτή. Με δράσεις όπως το Blue Heart Café, η οργάνωση εργάζεται αδιάκοπα για να προσφέρει ευκαιρίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και ενισχύουν την κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Το Andrey & Julia Dashin’s Foundation παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την ένταξη, τη βιωσιμότητα και την πραγματική κοινωνική αλλαγή. Το Blue Heart Café αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η καλοσύνη και η αποδεκτικότητα συναντά τη δράση.

Πηγή: checkincyprus