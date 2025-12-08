58χρονη στη Φλόριντα σκοτώθηκε σε δυστύχημα με golf cart που οδηγούσε ο Ελληνοαμερικανός σύζυγός της

Μια 58χρονη γυναίκα, η Christina Theodosiou, έχασε τη ζωή της στη Φλόριντα των ΗΠΑ πριν από μία περίπου εβδομάδα, όταν έπεσε από golf cart που οδηγούσε ο 64χρονος σύζυγός της.

Σύμφωνα με το Law and Crime, o Angelo Theodosiou συνελήφθη και κατηγορείται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άρνηση υποβολής σε αστυνομικούς ελέγχους, ενώ ο ίδιος μέσω του συνηγόρου του υποστηρίζει ότι δεν ήταν μεθυσμένος και δεν προκάλεσε το δυστύχημα.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Σύμφωνα με την έκθεση σύλληψης του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Σεντ Τζονς, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 22:45 το βράδυ της 30ής Νοεμβρίου, όταν ο Angelo Theodosiou φέρεται να οδηγούσε ένα αμαξάκι γκολφ (golf cart) με συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η 58χρονη έπεσε από το όχημα και τραυματίστηκε σοβαρά.

«Το θύμα, η σύζυγος του κατηγορουμένου, χτύπησε το κεφάλι της στο έδαφος και διακομίστηκε με ελικόπτερο στο Νοσοκομείο Jacksonville Memorial με βαθμό 3 στην κλίμακα Γλασκώβης κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής». Λίγο αργότερα, η Christina Theodosiou υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι αρχές κατέγραψαν ότι ο οδηγός θεωρήθηκε υπαίτιος («at fault driver») για το περιστατικό. Ο Angelo Theodosiou συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή της Κομητείας Σεντ Τζονς, ωστόσο σύμφωνα με τις αρχές αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση την 1η Δεκεμβρίου, μία ημέρα μετά τη σύλληψή του. Η επόμενη προγραμματισμένη εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 6 Ιανουαρίου 2026.

Ενδείξεις μέθης και άρνηση ελέγχου

Στην έκθεση σύλληψης αναφέρεται ότι οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση διαπίστωσαν ενδείξεις κατανάλωσης αλκοόλ, όπως τα κόκκινα μάτια του 64χρονου και η οσμή αλκοολούχου ποτού την οποία μπορούσαν να μυρίσουν πάνω του από απόσταση ενός μέτρου σε ανοιχτό χώρο. Παράλληλα, αναφέρεται ότι αν και ο άνδρας γνώριζε πως ήταν σε εξέλιξη έρευνα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DUI), ωστόσο αρνήθηκε να υποβληθεί σε τυποποιημένο έλεγχο νηφαλιότητας.



«Αφού τέθηκε υπό κράτηση, ο κατηγορούμενος επανειλημμένως ρωτούσε τι συμβαίνει και γιατί συνελήφθη», προστίθεται στην έκθεση.



Εις βάρος του 64χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άρνηση υποβολής σε αστυνομικούς ελέγχους. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, ενώ αρχικά φέρεται να συμφώνησε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, στη συνέχεια άλλαξε στάση.



Μέσω του συνηγόρου του, ο Angelo Theodosiou αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ούτε προκάλεσε το δυστύχημα. «Ο πελάτης μου επιμένει στην αθωότητά του και ανυπομονούμε να λάβουμε το αποδεικτικό υλικό», δήλωσε ο δικηγόρος του, L. Lee Lockett, στην τοπική ιστοσελίδα «St. Johns Citizen». «Δεν προκάλεσε το ατύχημα, δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ», πρόσθεσε.



Ο συνήγορος του Ελληνοαμερικανού σημείωσε επίσης ότι ο 64χρονος είναι «συντετριμμένος» για τον θάνατο της συζύγου του. Το ζευγάρι είχε μετακομίσει στη Φλόριντα από τη Νέα Υόρκη, όπου o Theodosiou διατηρούσε για πολλά χρόνια εστιατόριο στο Κουίνς. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, μέλη της οικογένειας του ζευγαριού δηλώνουν ότι «στέκονται στο πλευρό» του κατηγορουμένου.

