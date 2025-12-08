Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή58χρονη στη Φλόριντα σκοτώθηκε σε δυστύχημα με golf cart που οδηγούσε ο Ελληνοαμερικανός σύζυγός της
ΔΙΕΘΝΗ

58χρονη στη Φλόριντα σκοτώθηκε σε δυστύχημα με golf cart που οδηγούσε ο Ελληνοαμερικανός σύζυγός της

 08.12.2025 - 09:39
58χρονη στη Φλόριντα σκοτώθηκε σε δυστύχημα με golf cart που οδηγούσε ο Ελληνοαμερικανός σύζυγός της

Μια 58χρονη γυναίκα, η Christina Theodosiou, έχασε τη ζωή της στη Φλόριντα των ΗΠΑ πριν από μία περίπου εβδομάδα, όταν έπεσε από golf cart που οδηγούσε ο 64χρονος σύζυγός της.

Σύμφωνα με το Law and Crime, o Angelo Theodosiou συνελήφθη και κατηγορείται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άρνηση υποβολής σε αστυνομικούς ελέγχους, ενώ ο ίδιος μέσω του συνηγόρου του υποστηρίζει ότι δεν ήταν μεθυσμένος και δεν προκάλεσε το δυστύχημα.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Σύμφωνα με την έκθεση σύλληψης του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Σεντ Τζονς, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 22:45 το βράδυ της 30ής Νοεμβρίου, όταν ο Angelo Theodosiou φέρεται να οδηγούσε ένα αμαξάκι γκολφ (golf cart) με συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η 58χρονη έπεσε από το όχημα και τραυματίστηκε σοβαρά.

«Το θύμα, η σύζυγος του κατηγορουμένου, χτύπησε το κεφάλι της στο έδαφος και διακομίστηκε με ελικόπτερο στο Νοσοκομείο Jacksonville Memorial με βαθμό 3 στην κλίμακα Γλασκώβης κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής». Λίγο αργότερα, η Christina Theodosiou υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι αρχές κατέγραψαν ότι ο οδηγός θεωρήθηκε υπαίτιος («at fault driver») για το περιστατικό. Ο Angelo Theodosiou συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή της Κομητείας Σεντ Τζονς, ωστόσο σύμφωνα με τις αρχές αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση την 1η Δεκεμβρίου, μία ημέρα μετά τη σύλληψή του. Η επόμενη προγραμματισμένη εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 6 Ιανουαρίου 2026.

Φλόριντα: 58χρονη σκοτώθηκε σε δυστύχημα με golf cart που οδηγούσε ο Ελληνοαμερικανός σύζυγός της

Ενδείξεις μέθης και άρνηση ελέγχου

Στην έκθεση σύλληψης αναφέρεται ότι οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση διαπίστωσαν ενδείξεις κατανάλωσης αλκοόλ, όπως τα κόκκινα μάτια του 64χρονου και η οσμή αλκοολούχου ποτού την οποία μπορούσαν να μυρίσουν πάνω του από απόσταση ενός μέτρου σε ανοιχτό χώρο. Παράλληλα, αναφέρεται ότι αν και ο άνδρας γνώριζε πως ήταν σε εξέλιξη έρευνα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DUI), ωστόσο αρνήθηκε να υποβληθεί σε τυποποιημένο έλεγχο νηφαλιότητας.

«Αφού τέθηκε υπό κράτηση, ο κατηγορούμενος επανειλημμένως ρωτούσε τι συμβαίνει και γιατί συνελήφθη», προστίθεται στην έκθεση.

Εις βάρος του 64χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άρνηση υποβολής σε αστυνομικούς ελέγχους. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, ενώ αρχικά φέρεται να συμφώνησε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, στη συνέχεια άλλαξε στάση.

Μέσω του συνηγόρου του, ο Angelo Theodosiou αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ούτε προκάλεσε το δυστύχημα. «Ο πελάτης μου επιμένει στην αθωότητά του και ανυπομονούμε να λάβουμε το αποδεικτικό υλικό», δήλωσε ο δικηγόρος του, L. Lee Lockett, στην τοπική ιστοσελίδα «St. Johns Citizen». «Δεν προκάλεσε το ατύχημα, δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ», πρόσθεσε.

Ο συνήγορος του Ελληνοαμερικανού σημείωσε επίσης ότι ο 64χρονος είναι «συντετριμμένος» για τον θάνατο της συζύγου του. Το ζευγάρι είχε μετακομίσει στη Φλόριντα από τη Νέα Υόρκη, όπου o Theodosiou διατηρούσε για πολλά χρόνια εστιατόριο στο Κουίνς. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, μέλη της οικογένειας του ζευγαριού δηλώνουν ότι «στέκονται στο πλευρό» του κατηγορουμένου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές: Χειροπέδες σε 30χρονο Ε/κ κατάδικο
Στιγμές τρόμου για υπάλληλο: Ληστεία σε αρτοποιείο στη Λεμεσό - Την απείλησε με μαχαίρι και αφαίρεσε χρυσή καδένα από τον λαιμό της
Συναγερμός στη Λεμεσό: Στις φλόγες τρία αυτοκίνητα - Καταστράφηκαν ολοσχερώς
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Καταιγίδες και χαλάζι εν μέσω κίτρινης προειδοποίησης - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Πέμπτη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Δεκεμβρίου - Πείτε τους να ζήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θλίψη στη Λεμεσό: Έφυγε από την ζωή ο Χριστάκης Ματθαίου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Φωτογραφία

 08.12.2025 - 09:38
Επόμενο άρθρο

«Διδάσκει» η Ζέτα Μακρυπούλια: «Αν λύσεις τα εσωτερικά, τα εξωτερικά λύνονται πιο εύκολα, σχεδόν από μόνα τους»

 08.12.2025 - 09:43
LIVE: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου - Ακολουθεί η παράδοση-παραλαβή των χαρτοφυλακίων

LIVE: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου - Ακολουθεί η παράδοση-παραλαβή των χαρτοφυλακίων

Ολοκληρώθηκε η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου που άρχισε στις 9:00 το πρωί, μετά τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος, που ανακοινώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής. Θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης/παραλαβής των Υπουργείων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου - Ακολουθεί η παράδοση-παραλαβή των χαρτοφυλακίων

LIVE: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου - Ακολουθεί η παράδοση-παραλαβή των χαρτοφυλακίων

  •  08.12.2025 - 08:55
VIDEO-Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές: Πώς προέκυψε ο καυγάς με τον 30χρονο - Πότε αναμένεται η νεκροτομή

VIDEO-Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές: Πώς προέκυψε ο καυγάς με τον 30χρονο - Πότε αναμένεται η νεκροτομή

  •  08.12.2025 - 09:01
Ο ενδιάμεσος χώρος στο χείλος της αποσύνθεσης: Παιχνίδια ισχύος του Νικόλα και οι φυγόκεντρες τάσεις

Ο ενδιάμεσος χώρος στο χείλος της αποσύνθεσης: Παιχνίδια ισχύος του Νικόλα και οι φυγόκεντρες τάσεις

  •  08.12.2025 - 06:31
Ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην παλιά Λευκωσία - Στο νοσοκομείο με εγκαύματα άνδρας

Ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην παλιά Λευκωσία - Στο νοσοκομείο με εγκαύματα άνδρας

  •  08.12.2025 - 08:12
Ποιες συσκευές «τρώνε» περισσότερο ρεύμα στο σπίτι - Χρήσιμα tips για να μειώσεις την κατανάλωση

Ποιες συσκευές «τρώνε» περισσότερο ρεύμα στο σπίτι - Χρήσιμα tips για να μειώσεις την κατανάλωση

  •  08.12.2025 - 06:32
Στιγμές τρόμου για υπάλληλο: Ληστεία σε αρτοποιείο στη Λεμεσό - Την απείλησε με μαχαίρι και αφαίρεσε χρυσή καδένα από τον λαιμό της

Στιγμές τρόμου για υπάλληλο: Ληστεία σε αρτοποιείο στη Λεμεσό - Την απείλησε με μαχαίρι και αφαίρεσε χρυσή καδένα από τον λαιμό της

  •  08.12.2025 - 06:34
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

  •  08.12.2025 - 08:38
Συγκινητικό: Nέα καφετέρια στη Λευκωσία θα λειτουργεί από νεαρούς ενήλικες με αυτισμό - Δείτε φωτογραφίες

Συγκινητικό: Nέα καφετέρια στη Λευκωσία θα λειτουργεί από νεαρούς ενήλικες με αυτισμό - Δείτε φωτογραφίες

  •  08.12.2025 - 08:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα