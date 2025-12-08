Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Η «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Ο Χριστοδουλίδης χτίζει με το ΕΛΑΜ για το 2028» αναφέρεται στον ανασχηματισμό της Κυβέρνησης, γράφοντας ότι «οι διορισμοί σε κρίσιμα Υπουργεία λειτουργούν ως γέφυρες προς την Ακροδεξιά, χωρίς επίσημες συμφωνίες αλλά με υπόγειες διαδρομές». Σε άλλο θέμα γράφει ότι η ΑΗΚ και οι ιδιωτικές εταιρείες εισήλθαν στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού με βαρίδια. Αλλού η εφημερίδα αναφέρεται στην προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση, κάνοντας λόγο για μη τήρηση των δεσμεύσεων του Προέδρου Χριστοδουλίδη και κατακραυγή των φορολογουμένων.

«Προθεσμία τέλος για ανώνυμες κάρτες SIM» τιτλοφορεί το κύριό του θέμα ο «Πολίτης», που αναφέρει ότι εκπνέει την Τετάρτη η προθεσμία στους κατόχους αριθμών με προπληρωμένο χρόνο ομιλίας για να δηλώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Αλλού αναφέρει ότι το καιρικό φαινόμενο Byron έφερε έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες δρόμων, χειμάρρους και κατολισθήσεις. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα αναφέρει ότι η ηγεσία της ΕΔΕΚ ζητά συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να δοθούν εξηγήσεις για τον κυβερνητικό ανασχηματισμό.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριό του θέμα με τίτλο «Καθόρισε το τοπίο στην Κεντροδεξιά» γράφει ότι «η ισχυροποίηση του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ στο νέο κυβερνητικό σχήμα και η διατήρηση ισορροπιών αλλά και ερεισμάτων στο συναγερμικό στρατόπεδο αποκρυπτογραφούν μία κίνηση στρατηγικής του Νίκου Χριστοδουλίδη». Αλλού αναφέρεται στο καιρικό φαινόμενο Byron, το οποίο θα παραμείνει μέχρι την Πέμπτη, γράφοντας ότι πλημμυρισμένοι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Σε άλλο θέμα γράφει ότι υπάρχουν ανησυχίες για καθυστερήσεις στις διαβουλεύσεις για τον κατώτατο μισθό, λόγω της αλλαγής στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Η «Χαραυγή» υπό τον τίτλο «Βάναυση προσβολή στους ήρωες» γράφει ότι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών απαιτεί την άμεση αποκαθήλωση του μνημείου στον Στρόβολο για πραξικοπηματίες καταδρομείς, οι οποίοι έπεσαν στην προσπάθειά τους να καταλύσουν τη Δημοκρατία στις 15 Ιουλίου 1974. Αλλού αναφέρει ότι αποκεφαλίζουν τα δέντρα στο κάμπινγκ της Πόλης Χρυσοχούς. Αλλού γράφει ότι το ΑΚΕΛ κάνει λόγο για «παράλυση» της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και για «εμμονή» του Προέδρου Χριστοδουλίδη σε επιλογές που, όπως υποστηρίζει, δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

